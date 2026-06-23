Μαρινάκης: “Ο Τσίπρας κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και παρέδωσε τα δάνεια στα funds”

Στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Τρίτης (23/6) κάνοντας παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η ρυθμίση «εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μη χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα».

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Απαντώντας στην κριτική που διατυπώθηκε τόσο από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, όσο και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε:

«Τι λέει ο κύριος Σαμαράς; Γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, αυτό είναι με μία εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, άρα έχει διασωθεί η κύρια κατοικία, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές, εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών.

Αν μπαίναμε σε διαδικασία να εξετάσουμε να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα προκαλούσαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις, δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει η Δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση η Δικαιοσύνη. Και βέβαια στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Θα βάζαμε και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζορίστηκαν, έφτασαν στα όρια τους, έκαναν μια ρύθμιση την πληρώνουν, είναι συνεπείς, πληρώνουν κάθε μέρα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν, για αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερο, με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό».

«Υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές», συνέχισε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν κακοπληρωτές, οι οποίοι δεν φταίνε οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές, η Κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους για αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν».

Σχολιάζοντας την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά την νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, ξέρετε η κυρία Κουφονικολάου, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της εκπροσώπου, με όλο το σεβασμό το λέω, είναι μία νέα πολιτικός, η οποία κάνει μια αρχή και το λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό, στις οδηγίες χρήσης της θέσης – όταν ο αναλαμβάνεις σου λένε κάποιοι συμβουλές – της είπαν ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος ενός νέου κόμματος, αλλά δεν της είπαν ότι αναλαμβάνει παράλληλα εκπρόσωπος και ενός παλιού Πρωθυπουργού».

«Ο κ. Τσίπρας, να ενημερώσω την κυρία Κουφονικολάου, ήταν ο Πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα funds, κατήργησε, ήρε για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δήθεν κακιά Κυβέρνηση την εξουσία, τα κόκκινα δάνεια ήταν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων και τώρα είναι στο 4% και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 ρυθμίσεις», σημείωσε και πρόσθεσε:

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«Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η χώρα να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω – και το κοιτάει, το κάνει αυτή η Κυβέρνηση – και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους. Κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν το καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία, όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μπαίνουν σε αυτή την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο «τσουβάλι». Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε ποιο είναι το κόστος αυτό, γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει, ελαφρά τη καρδία, η όποια ΕΛ.Α.Σ. και το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε, λοιπόν, το «μάρμαρο» σε όλα αυτά ποιος θα το πληρώσει».

Για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Έβγαλε μια ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος. Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα, τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η Κυβέρνηση -και καμία κυβέρνηση- εκπροσωπεί την Εισαγγελία. Η Κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα, είναι προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και ειδικά για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών, πάγια αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω ως φυσικό πρόσωπο και λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια είναι, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και γι’ αυτό. Θα τις δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις. Οπότε, καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτή την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά και στο τέλος της ημέρας βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση από την Δικαιοσύνη, να τα αξιολογήσει όλα αυτά, όπως είπε και ο ίδιος η Ελληνική Δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών».