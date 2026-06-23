Άδωνις Γεωργιάδης από την Πάτρα: “Όσο και αν κάποιοι γκρινιάζουν εμείς προχωράμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών”

Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα (23/6) ο Άδωνις Γεωργιάδης με πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις σε υγειονομικές δομές της περιοχής, αλλά και παρουσία στα εγκαίνια της νέας ερευνητικής μονάδας της ΒΙΑΝΕΞ.

Σε ανάρτηση του στο X, o Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που παραβρέθηκε στην εκδήλωση και μίλησε με υπερηφάνεια για όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση στο ΕΣΥ.

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Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103.9 ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την επένδυση της ΒΙΑΝΕΞ «πολύ μεγάλη», όχι μόνο λόγω του ύψους της, που ανέρχεται σε 12,5 εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως λόγω της τεχνολογικής και παραγωγικής σημασίας της για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Όπως ανέφερε, η νέα μονάδα φέρνει στην Ελλάδα τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία να κάνει «το επόμενο μεγάλο της βήμα», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η επένδυση γίνεται στην Πάτρα. Σήμερα ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου βρέθηκα στην πατρίδα του την Αχαΐα για να εγκαινιάσω το νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας της σπουδαία Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας «ΒΙΑΝΕΞ». Ευχαριστώ και τον κ. Δημήτρη Γιαννακοπούλο και τον κ. Κων/νο Παναγούλια για… pic.twitter.com/UNdWPHNHf5 June 23, 2026

Ο υπουργός Υγείας συνέδεσε την επένδυση με το θεσμικό εργαλείο του επενδυτικού clawback, υπενθυμίζοντας ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως είπε, το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η περίπτωση της ΒΙΑΝΕΞ στην Πάτρα είναι ένα από τα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί ιδιωτική επένδυση στον χώρο της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας.