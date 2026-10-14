Μαρία Κανελλοπούλου: Η μάχη μετά το σοβαρό τροχαίο και οι 55 ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης – Πώς είναι σήμερα η υγεία της

Η Μαρία Κανελλοπούλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, 55 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός συνεχίζει την προσπάθειά της να ανακτήσει τις δυνάμεις της, καθώς η επιστροφή στους καθημερινούς της ρυθμούς απαιτεί πολύ χρόνο και προσωπική προσπάθεια.

Νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (14/10), μέσα από το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Νόρας Καούρη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αυτοκίνητο της Μαρίας Κανελλοπούλου προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ιερό οστό και να χρειαστεί να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

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Παράλληλα, μια πρόσφατη ανάρτησή της στα social media συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε απεικονίζεται ένα αναπηρικό αμαξίδιο, με πολλούς ακόλουθούς της να σπεύδουν να της στείλουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση και μηνύματα συμπαράστασης.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της: