Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου: “Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο”

Η Μαρία Κανελλοπούλου προκάλεσε έντονη ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως περνά μια δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τι ακριβώς συμβαίνει ή να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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Λίγο αργότερα ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο μέσα από τη δική του ανάρτηση. Χαρακτηριστικά έγραψε: “Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει“.

Μετά τα δεκάδες μηνύματα αγάπης που δέχτηκε, η Μαρία Κανελλοπούλου επανήλθε στα social media και ευχαρίστησε όσους ενδιαφέρθηκαν για εκείνη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».