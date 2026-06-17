Μαρία Καρυστιανού: Έριξε για τρίτη φορά άκυρο στο Mega – Οι αιχμές από Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

Έντονη ενόχληση στους παρουσιαστές του Mega προκάλεσε η Μαρία Καρυστιανού το πρωί της Τετάρτης (17/6) μετά την άρνηση της να βγει στην εκπομπή τους.

Σύμφωνα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιωάννη Χασαπόπουλο αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού τους άφηνε στα κρύα του λουτρού ψάχνοντας για τελευταία στιγμή να καλύψουν το κενό. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποκάλυψε on air ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που η Μαρία Καρυστιανού ακυρώνει προγραμματισμένη σύνδεση με την εκπομπή.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Χασαπόπουλος, οι συνεργάτες της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» πρότειναν ως αντικαταστάτρια τη δικηγόρο του κόμματος, Μαρία Γρατσία. Ωστόσο, και η ίδια ενημέρωσε μόλις πέντε λεπτά πριν από την εκπομπή ότι δεν μπορούσε να συνδεθεί, γεγονός που προκάλεσε νέο κύμα δυσφορίας στο στούντιο.

«Βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι πολιτικοί και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά δεν τα τηρούν στις πράξεις», σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. «Δεν μπορείς να λες “όλοι σας είστε σάπιοι, εμείς είμαστε οι καλοί” και να μην είσαι συνεπής στις υποσχέσεις που δίνεις. Αν δεν θες να δώσεις υποσχέσεις, μη δώσεις υποσχέσεις. Όταν όμως υπόσχεσαι ότι θα βγεις σε ένα κανάλι, να βγεις σε ένα κανάλι».

Από την πλευρά της, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε με σαφή ειρωνική διάθεση ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική «πρέπει να ξέρει να βγαίνει και στο Skype».

Τελικά μετά από λίγο, στο αέρα της εκπομπής βγήκε η Μαρία Γρατσία ως εκπρόσωπος της Ελπίδας για Δημοκρατία συνδεόμενη μέσα από το αυτοκίνητό της, καθ’ οδόν για τη Λάρισα.