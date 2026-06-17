Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθη 16χρονος για εκβιασμό 14χρονου και αρπαγή κοσμημάτων 10.000 ευρώ

Ένας 16χρονος συνελήφθη την Παρασκευή (12/06) στο Πόρτο Ράφτη, κατηγορούμενος για εκβίαση κατά συναυτουργία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων. Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 16χρονος, μαζί με δύο συνεργούς του εκβίαζαν τον περασμένο Μάιο συστηματικά έναν 14χρονο.Υπό την απειλή σωματικής βίας, ανάγκαζαν τον ανήλικο να τους παραδίδει τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Η συνολική αξία της λείας τους αγγίζει τις 10.000 ευρώ.

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Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο συνεργοί του 16χρονου από την προανάκριση και τους αναζητούν οι αρχές, ενώ ο συλληφθείς ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.