Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του – «Ήταν ένας γλύκας»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο αγαπημένος ηθοποιός «έσπασε» στον αέρα της ΕΡΤ μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα του και το δέσιμο που είχε μαζί του.

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«Έχω υπάρξει και καλύτερα και σίγουρα θα υπάρξω καλύτερα. Ο θάνατος του πατέρα μου είναι πολύ φρέσκος, έφυγε στις 16 Μαΐου. Πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε μέσα από τα social media. Ένιωσα την ανάγκη να πω ποιος είναι ο πατέρας μου, ήταν πολύ σημαντικό για μένα», ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

«Είναι δύσκολο για μένα σήμερα γιατί είναι πολύ κοντινό και είμαι λίγο ευσυγκίνητος. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλύκας, είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος. Όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα υγιές περιβάλλον, σε μια ωραία οικογένεια, είσαι πάντα παιδί», σημείωσε.

«Όσο καιρό κι αν προετοιμάζεσαι για την απώλεια εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι ανυπεράσπιστος. Ακόμα κι αν σκέφτεσαι ότι έτσι είναι η ζωή και περνάνε τα χρόνια, δεν μπορείς να δεχτείς ότι έφυγε ο άνθρωπος που σε αγαπούσε όλη σου τη ζωή. Προς το παρόν αισθάνομαι την απουσία την απώλεια δεν την αισθάνομαι ακόμα», πρόσθεσε.