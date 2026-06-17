Dara: «Ο άντρας μου μου είπε να πάω στη Eurovision και να ακολουθήσω το ένστικτό μου»

H Dara, η φετινή νικήτρια της Eurovision, η οποία με το «Bangaranga» χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό, βρίσκεται στην Ελλάδα καθώς θα εμφανιστεί στα MAD VMA 2026.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» η Dara μίλησε για πολλά προσωπικά θέματα που αντιμετώπισε μετά τη νίκη της στη Eurobision και παραδέχθηκε ότι της δημιούργησε πανικό. Επίσης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν στη ζωή της μετά τη νίκη, στον σύζυγο της, αλλά και στη διαμονή της στην Ελλάδα.

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Αρχικά η Dara είπε: «Έρχονται πολλά καινούρια πράγματα στη ζωή μου, αλλά το πρόγραμμά μου είναι ασφυκτικά γεμάτο. Είχα ήδη πολλή δουλειά και την είχα αφήσει πίσω λόγω της Eurovision. Όταν γύρισα στη Βουλγαρία, ήμουν σε πανικό. Όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω. Η πίεση είναι μέρος της επιτυχίας».

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Dara ανέφερε: «Ο άντρας μου είναι ο σωτήρας μου. Θα βρει πάντα αυτό που χρειάζομαι και αν δεν το ξέρει, θα του το πω και θα το βρει. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο σύζυγός μου, μου έλεγε ότι θα κερδίσω και με ρωτούσε ποιο είναι το επόμενο βήμα.

Προσπάθησα δύο φορές να τα παρατήσω, αλλά κάθε φορά που το έκανα εκείνος ήταν εκεί και μου έλεγε “είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις”. Εμπιστεύομαι το ένστικτό του. Πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε αγαπούν».

«Έμεινα για 2 μήνες στην Αθήνα, πριν την Eurovision. Έχω ζήσει την κίνηση, έχω επισκεφθεί τον Εθνικό Κήπο και την ελληνική εκκλησία στο βουνό. Το ελληνικό φαγητό μοιάζει με το δικό μας στη Βουλγαρία. Δεν δοκίμασα πολλά, προτιμώ να μαγειρεύω μόνη μου γιατί είμαι vegan», είπε στη συνέχεια η Dara.