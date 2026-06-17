Φωτιά τώρα στην Πέλλα – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06) σε αγροτοδασική έκταση στη Καλή Πέλλας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά βρίσκεται κοντά στον οικισμό και στον δρόμο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλείται άμεσα η κατοικημένη περιοχή.
πηγή στην Google
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