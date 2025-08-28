Μάικλ Κορς: Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές (pics)

Ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, επέλεξε για άλλη μια φορά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά του για τη χώρα. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους 19,2 εκατομμύρια ακολούθους του στιγμιότυπα από το ταξίδι του.

Αν και ο Μάικλ Κορς δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία των διακοπών του, οι φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε αποτύπωναν την ελληνική ομορφιά. Γαλαζοπράσινα νερά, γραφικά τοπία και μια αίσθηση χαλάρωσης κυριαρχούν στις εικόνες.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο διάσημος σχεδιαστής εξέφρασε με θέρμη τα συναισθήματά του: «Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!».

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάικλ Κορς επισκέπτεται τη χώρα μας. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για την ελληνική κουλτούρα, τη φιλοξενία και τις ομορφιές της.

Οι διακοπές του στην Ελλάδα, πέρα από προσωπική απόλαυση, λειτουργούν και ως μια άτυπη, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική, διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό, δεδομένης της τεράστιας επιρροής του.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Μάικλ Κορς: