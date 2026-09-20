Πολυτελή ακίνητα: Ζήτηση 6,11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα – «Ψήφος εμπιστοσύνης» από τους ξένους επενδυτές

Τη σύνδεση ανάμεσα στη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για την ελληνική αγορά ακινήτων επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, Σάββας Σαββαΐδης, με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης.

Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έφερε δύο θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από BBB σε BBB+ με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση στο Baa3, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές.

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Σύμφωνα με τον κ. Σαββαΐδη, οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς επενδυτές αξιολογούν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

«Η πιστοληπτική αξιολόγηση μιας χώρας είναι το πρώτο στοιχείο που εξετάζει ένας διεθνής επενδυτής όταν κατανέμει κεφάλαια. Όταν αναβαθμίζεται η αξιολόγηση της Ελλάδας, κάθε συζήτηση για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία ξεκινά από ισχυρότερη βάση και η αγορά κατοικίας είναι το πεδίο όπου αυτή η εμπιστοσύνη γίνεται περισσότερο απτή», αναφέρει.

Ζήτηση 6,11 δισ. ευρώ για πολυτελή ακίνητα

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η Greece Sotheby’s International Realty δείχνουν σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την ανώτερη κατηγορία της ελληνικής αγοράς κατοικίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση αγοραστών μέσω των καναλιών της εταιρείας έφτασε σε αξία τα 6,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Το ποσό δεν αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες ακινήτων, αλλά στην αξία της καταγεγραμμένης ζήτησης από υποψήφιους αγοραστές που παρακολουθεί η εταιρεία.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιστροφή των Βρετανών στην ελληνική αγορά.

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Η ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τους Βρετανούς να αντιπροσωπεύουν το 17,4% των enquiries που καταγράφηκαν από την εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο.

Το 70% της ζήτησης αφορά ακίνητα άνω των 5 εκατ. ευρώ

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στην κορυφή της αγοράς.

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Τα ultra-luxury ακίνητα αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευσαν το 70% της συνολικής αξίας της καταγεγραμμένης ζήτησης, σύμφωνα με το Mid-Year 2026 Market Report της εταιρείας.

«Αυτό που επισημοποίησαν οι οίκοι αξιολόγησης την Παρασκευή, εμείς το βλέπουμε καθημερινά στα δικά μας στοιχεία: τα 6,11 δισ. ευρώ εκδηλωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 35% σε ετήσια βάση, αντανακλούν την ίδια εμπιστοσύνη στην πορεία της Ελλάδας», αναφέρει ο Σάββας Σαββαΐδης.

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Κατά τον ίδιο, η πιστοληπτική εικόνα μιας χώρας επηρεάζει μεταξύ άλλων το κόστος κεφαλαίου, τη στάση των private banks απέναντι στη χρηματοδότηση διασυνοριακών αγορών και το πλαίσιο κινδύνου με το οποίο τα family offices αξιολογούν τις επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Τι σημαίνουν οι αποφάσεις Scope και Moody’s

Η Scope συνέδεσε την αναβάθμιση της Ελλάδας με την πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους και την ενίσχυση της δημοσιονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

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Η Moody’s, από την πλευρά της, δεν άλλαξε την πιστοληπτική βαθμίδα Baa3, αλλά μετέβαλε το outlook από σταθερό σε θετικό, επικαλούμενη μεταξύ άλλων ενδείξεις ότι οι οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουν περισσότερο την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Για την αγορά πολυτελών ακινήτων, ο κ. Σαββαΐδης εκτιμά ότι ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς επενδυτές αποτιμούν τον ελληνικό κίνδυνο.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση του επικεφαλής της Greece Sotheby’s International Realty και όχι για πρόβλεψη των ίδιων των οίκων αξιολόγησης σχετικά με την πορεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Στα 650 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές της Greece Sotheby’s από το 2016

Σε αντίθεση με τα 6,11 δισ. ευρώ της εκφρασμένης ζήτησης, οι ολοκληρωμένες συναλλαγές που καταγράφει η Greece Sotheby’s International Realty από το 2016 ξεπερνούν συνολικά τα 650 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 πωλήσεις-ρεκόρ στην ελληνική αγορά από το 2016, μεταξύ των οποίων συναλλαγή κατοικίας ύψους 36,5 εκατ. ευρώ το 2025.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ισχυρή παρουσία ξένων κεφαλαίων στην premium κατηγορία της ελληνικής κατοικίας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε ακίνητα πολύ υψηλής αξίας.