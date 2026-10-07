Ζαζόπουλος και Μελάς στο DEBATER για τον Καμπούρη: Άψογη συνεργασία, μας πλήρωνε στην ώρα μας

Για τη συνεργασία τους με τον Φίλιππο Καμπούρη μίλησαν στο DEBATER ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Ζαφείρης Μελάς, περιγράφοντας μια θετική επαγγελματική σχέση και συνεπείς πληρωμές.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα του και, σε επικοινωνία με το DEBATER, ανέφεραν ότι η συνεργασία τους ήταν άψογη.

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Οι μαρτυρίες τους έρχονται μετά τη σύλληψη οκτώ ατόμων στην επιχείρηση για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.

Θετικές αναφορές από τους δύο τραγουδιστές

Τόσο ο Αλέκος Ζαζόπουλος όσο και ο Ζαφείρης Μελάς ανέφεραν ότι, κατά το διάστημα της συνεργασίας τους, ο Καμπούρης τούς πλήρωνε στην ώρα τους.

Αμφότεροι τον περιέγραψαν ως καλό παιδί, μεταφέροντας την εικόνα που είχαν σχηματίσει μέσα από την προσωπική επαγγελματική επαφή τους μαζί του.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί του στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και καταθέτουν στο DEBATER τη δική τους εμπειρία.

Οι μαρτυρίες αφορούν την προσωπική τους συνεργασία

Οι αναφορές των δύο τραγουδιστών αφορούν τη συμπεριφορά του απέναντί τους και την καταβολή των αμοιβών τους. Δεν αποτελούν τοποθέτηση για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ή για τις πράξεις που εξετάζονται στη δικογραφία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης για φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές. Οι ευθύνες κάθε εμπλεκομένου θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους.