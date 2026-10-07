Φάνης Μουρατίδης: “Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο μόνο με τις τσάντες τους”

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ για την αφηρημάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στην εμπειρία που είχε από την παρουσίαση. Παράλληλα, ο ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί και στην προσωπική του ζωή, μιλώντας για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

“Για εμένα το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσω εκπομπή ήταν πολυτέλεια, ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω τον εαυτό μου στην παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω αν μου άρεσε εμένα ο εαυτός μου, γιατί θα ήμουν ένα μεγάλη ψωνάρα. Όχι ότι δεν είμαι, έτσι; Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία”, είπε αρχικά ο Φάνης Μουρατίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο Φάνης Μουρατίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση όσον αφορά τα ελαττώματά του είπε: “Έχω πολλά. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω το κουδούνι για να βγεις εσύ. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι ας πούμε ότι έφυγα και περιμένουν σε πέντε λεπτά να γυρίσω πάλι. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι. Το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία”.

Τέλος ο Φάνης Μουρατίδης αναφέρθηκε και στη σχέση με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, λέγοντας με χιούμορ: “Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι. Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας”.