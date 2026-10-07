Ρούμπιο από την Πνύκα: Το χρέος της Αμερικής στην Ελλάδα δεν μπορεί να σβήσει

Στην καθοριστική συμβολή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, στην ομιλία του στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιέγραψε την ελληνική κληρονομιά ως μια ζωντανή επιρροή που υπερβαίνει τους αιώνες και τα γεωγραφικά σύνορα.

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«Στέκομαι εδώ για να μαρτυρήσω ένα χρέος που κανένα πέρασμα του χρόνου και καμία γεωγραφική απόσταση δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν», ανέφερε, συνδέοντας την ιστορία της χώρας του με την αρχαιότητα.

«Η Ακρόπολη είναι διαφορετική»

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι, ενώ πολλά μνημεία αποτελούν απομεινάρια πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί να ασκεί μοναδική επιρροή στον δυτικό κόσμο.

«Υπάρχουν σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τόποι όπου η Ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της, απομεινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προ πολλού χαθεί από τη ζωντανή μνήμη. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική», σημείωσε.

Όπως είπε, γενιές πολιτικών ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων στράφηκαν προς τον πολιτισμό που τη δημιούργησε με θαυμασμό και δέος.

«Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά», πρόσθεσε.

Από την καταστροφή του 480 π.Χ. στον Παρθενώνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην εισβολή των στρατευμάτων του Ξέρξη στην Αθήνα το 480 π.Χ. και στην αντίσταση μιας μικρής ομάδας Αθηναίων που παρέμεινε στην Ακρόπολη.

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Περιέγραψε τη λεηλασία και την καταστροφή των ιερών από τους Πέρσες και την επιστροφή των Αθηναίων, οι οποίοι συγκέντρωσαν και έθαψαν τα κατεστραμμένα απομεινάρια. Δεκαετίες αργότερα, επί Περικλή, ανεγέρθηκε ο Παρθενώνας.

«Εδώ και 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρρευσαν κάτω από τη σκιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Τα ελληνικά αποτυπώματα στην Αμερική

Περνώντας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η επιρροή της αρχαιότητας αποτυπώνεται τόσο στους θεσμούς όσο και στην αρχιτεκτονική της χώρας του.

Αναφέρθηκε στους κίονες, στους τρούλους και στα μνημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας, αλλά και στη Φιλαδέλφεια, την πόλη όπου γεννήθηκε το αμερικανικό Σύνταγμα, επισημαίνοντας την ελληνική προέλευση του ονόματός της.

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«Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας», σημείωσε.

Ο Πλούταρχος και οι ιδρυτές των ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μελέτη της αρχαιότητας από τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και στην επίδρασή της στις πολιτικές τους ιδέες.

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Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τον Πλούταρχο, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα Federalist Papers.

«Η Αθήνα μάς έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μάς έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία», τόνισε, προσθέτοντας ότι ακόμη και λέξεις του σύγχρονου πολιτικού λεξιλογίου, όπως «δημοκρατία», «τυραννία» και «πολιτική», έχουν ελληνικές ρίζες.

«Το να γνωρίσουμε εκείνους σημαίνει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας»

Για τον Ρούμπιο, η κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας εκτείνεται πέρα από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες.

Όπως εξήγησε, συνδέεται με τον τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, τη φαντασία τους, τις αρετές που απαιτούσαν από τους πολίτες και όσα ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν.

Ήταν, όπως είπε, «τα πράγματα για τα οποία έζησαν, πολέμησαν και πέθαναν».

«Το να γνωρίσουμε εκείνους σημαίνει να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.