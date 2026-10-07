Ρέμος – Πηλαδάκης: Ζημιές 1,14 εκατ. ευρώ στην κοινή τους εταιρεία

ι απώλειες αυξήθηκαν από τις 916.289 ευρώ, ενώ ο τραγουδιστής και ο επιχειρηματίας διατηρούν τις κορυφαίες διοικητικές θέσεις.

Ζημιές ύψους 1,14 εκατομμυρίου ευρώ εμφανίζει η κοινή εταιρεία του Αντώνη Ρέμου και του Κώστα Πηλαδάκη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Nassosblog, το οποίο αναφέρεται στην οικονομική εικόνα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

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Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, οι ζημιές διευρύνθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν διαμορφωθεί στις 916.289 ευρώ. Το δημοσίευμα αποδίδει την επιδείνωση στην απουσία δραστηριότητας της εταιρείας.

Οι διοικητικοί ρόλοι Ρέμου και Πηλαδάκη

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εταιρεία συμπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή της και συνδέεται με επιχειρηματικά σχέδια στον χώρο των ακινήτων.

Ο Αντώνης Πασχαλίδης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου, βρίσκεται στην προεδρία, ενώ ο Κώστας Πηλαδάκης κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η αύξηση των ζημιών

Τα ποσά που παραθέτει το Nassosblog δείχνουν διεύρυνση των εταιρικών απωλειών. Ωστόσο, στο δημοσίευμα δεν προσδιορίζονται η οικονομική χρήση στην οποία αφορούν τα στοιχεία ούτε εάν πρόκειται για ετήσιες ή συσσωρευμένες ζημιές.

Δεν παρατίθεται επίσης τοποθέτηση των δύο πλευρών για την οικονομική εικόνα της εταιρείας ή για τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις τους.