Κιάρα Φεράνι: Βρέθηκε στην Ελλάδα για 48 ώρες – Φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Κω (pics)

Η Κιάρα Φεράνι, η βασίλισσα των influencers, επισκέφθηκε την Ελλάδα για ένα σύντομο, αλλά γεμάτο, ταξίδι-αστραπή. Μαζί με την αδελφή της, Βαλεντίνα Φεράνι, και τις οικογένειές τους, πέρασε 48 ώρες χαλάρωσης και ανεμελιάς στο νησί της Κω.

Η Ιταλίδα σταρ, η οποία έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα μας στο παρελθόν, επέστρεψε για λίγες στιγμές μακριά από τους φρενήρεις ρυθμούς της ζωής της.

Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακόλουθούς της μια σειρά από στιγμιότυπα που αποτυπώνουν την ομορφιά της Κω και την απλότητα των στιγμών της.

Στη νέα της ανάρτηση, η Κιάρα Φεράνι ποζάρει χαμογελαστή σε διάφορα σημεία του νησιού, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Στη λεζάντα, έγραψε χαρακτηριστικά: «48 ώρες στην Κω σαν τον παλιό καιρό».

Η επιλογή της Κω, ενός νησιού λιγότερο «φανταχτερού» σε σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις της σε Μύκονο και Ύδρα, φανερώνει την ανάγκη της για ηρεμία και ιδιωτικότητα.

Πρόκειται για ένα ταξίδι που έγινε για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα, δίνοντας έμφαση στις απλές χαρές της ζωής.

Δείτε τις φωτογραφίες: