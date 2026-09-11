Μιχάλης Κουϊνέλης: “Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εξαιρετικός καλλιτέχνης – Το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε δύσκολα”

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με πλήθος καλλιτεχνών που είχαν συνεργαστεί μαζί του να εκφράζουν το δικό τους αντίο. Μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Κουϊνέλης μιλώντας στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” του OPEN και στον δημοσιογράφο Αδάμ Αλεξόπουλο.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καινοτόμος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ήταν πάνω από όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο τελευταίο του τραγούδι, «Επιπτώσεις», το οποίο ήταν το τελευταίο που ερμήνευσε και είχε συνθέσει ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

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Χαρακτηριστικά είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, παρουσίαση κυρίως των τραγουδιών, όταν του παρουσίαζα κάποια τραγούδια, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση”.

“Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι «Επιπτώσεις», είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε «Αδελφέ», μου λέει, «θα πούμε αυτό». Και του λέω «Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;». «Αδελφέ, έτσι ακριβώς νιώθω» μου λέει «αυτό το διάστημα». Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα”, είπε κλείνοντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.