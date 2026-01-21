Λάκης Γαβαλάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου είχε σταθεί στη φυλακή, με είχε επισκεφτεί πάνω από μία φορά»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη. Με αφορμή τη δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή, ο σχεδιαστής αποκάλυψε πως εκείνος τον είχε επισκεφθεί επανειλημμένα στη φυλακή, προσφέροντάς του ουσιαστική συμπαράσταση.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τόνισε πως ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη του προκαλούσε πάντα θετική εντύπωση, καθώς η συμπεριφορά του ήταν υποδειγματική.

Παρά τις καταγγελίες που αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής, ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε να προβάλει την ανθρώπινη πλευρά του, ανταποδίδοντας τη στήριξη που δέχτηκε σε μια δύσκολη φάση της ζωής του.

«Ο Γιώργος έχει πει ένα υπέροχο τραγούδι που του έχουν γράψει, που λέει “ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου”. Είμαστε 5-6 άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουμε έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα που τελικά αφήνουμε ένα αποτύπωμα που ο άλλος όμως μπορεί να το ελέγξει ότι ώρα θέλει. Δεν παύει, όμως, να είναι κάτι ιδιαίτερο», είπε αρχικά ο σχεδιαστής.

Και πρόσθεσε: «Εγώ αυτό που είπα για τον Γιώργο, ο οποίος μου είχε σταθεί και στη φυλακή, με είχε επισκεφτεί πάνω από μία φορά, είχαμε πάει στο γραφείο της διευθύντριας, μιλήσαμε, συζητήσαμε, πολύ άνετα, όχι σαν να λυπάται για κάτι. Πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν κι αυτός τρελούλης και ψάχνω άτομα να μην είμαι μόνο εγώ. Είπα, λοιπόν, για τον Γιώργο και για εμένα, “μην κοιτάζετε κάποια στιγμή, κοιτάζετε το έργο, δείτε τι συμβαίνει”».

«Σαν ευαίσθητοι άνθρωποι, επειδή ντεκοραριζόμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε το σύμπαν επάνω μας, αλλά και το σύμπαν δεν ξέρεις αν μπορεί να ανοίξει την αγκαλιά του να σε δεχτεί. Επειδή κι αυτό είναι άπληστο, άλλες φορές θα είναι με το ρέμα και άλλες όχι. Κάποια στιγμή ο καλλιτέχνης πάνω στην τρέλα του μπορεί να έχει στείλει και ένα μήνυμα, να έχει πει ένα “ρε συ, πολύ ωραίο θα ήταν να παίξουμε…”. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μέσα στο φάσμα της δουλειάς», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: