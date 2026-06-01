Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση με τραύματα στο πρόσωπο – «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον πόνο»

Έντονη ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από ανάρτηση του στα social media που τον δείχνει με τραύματα στο πρόσωπο.

Ο καλλιτέχνης στέκεται μέσα σε σπίτι και κοιτάζει τον φακό. Έχει εκδορές στο μέτωπο και στη μύτη ενώ έχει χτυπήσει και στο αριστερό μάτι του. Φοράει μάλιστα και ένα τσιρότο, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα.

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον πόνο», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε πριν από λίγες μέρες μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, πως ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα» είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος.

Οι «Επιπτώσεις», το νέο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν την κυκλοφορία τους στις streaming υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του λαμπερού πάρτι γενεθλίων του Γιώργου Μαζωνάκη.