Αποστολία Ζώη: «Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες και εγώ έχω γίνει πιο απαιτητική»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε η Αποστολία Ζώη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δυσκολία που υπάρχει σήμερα στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Παράλληλα, αποκάλυψε στον τηλεοπτικό φακό ότι δέχεται φλερτ από μικρότερους άνδρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν τα έχω αφήσει όλα για έναν έρωτα. Νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, χάνεις τον εαυτό σου. Το να επιλέξεις ανάμεσα στη ζωή σου και σε έναν νέο έρωτα, δεν είναι σωστό, αυτά τα δυο πρέπει να συνυπάρχουν για μένα.

Δε θέλω να χάνω την πίστη μου αλλά, οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες κι εγώ έχω γίνει πιο απαιτητική. Και καλά έκανα.

Πάνω από όλα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και δοτικότητα, πράγμα που λείπει πάρα πολύ το 2026 και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Έχω βαρεθεί αυτό το fast food…», ανέφερε η Αποστολία Ζώη.

«Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, αλλά γενικότερα για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει από 40 κύματα ο άλλος. Είναι τρομακτικό όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας.

Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου, γιατί όσες φορές έχω πει “ποτέ” το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όμως όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά», εξομολογήθηκε.