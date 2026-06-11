Ιωάννα Τούνη: «Είμαι 33 ετών, έχω ένα μωρό και θα φοράω ότι θέλω»
Ξέπσασε η influencer μετά τα αρνητικά σχόλια
Επίκεντρο αρνητικής κριτικής έγινε τα τελευταία 24ωρα η Ιωάννα Τούνη μετά από ανάρτησή της για τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Νάξο.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίες δημοσίευσε βίντεο στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζεται να περπατά στη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, ποζάροντας αρχικά με την πλάτη της στην κάμερα και στη συνέχεια γυρίζοντας προς τον φακό χαμογελώντας.
«”Αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες”. Ποιος το είπε αυτό; Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου», έγραψε στην ανάρτησή της η influencer.
@j.touni Said who?🥲 Είμαι -σχεδόν- 33 χρονών, έχω ένα μωρό… και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα! Και εάν δεν είσαι οκ με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #naxos #naxosisland #φοργιου #μπεςφοργιου @Bubblegun ♬ som original – ꧁Liliane꧂
πηγή στην Google
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