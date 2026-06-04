Έντονη ανησυχία και σωρεία δημοσιευμάτων προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, στην οποία ο γνωστός τραγουδιστής εμφανιζόταν με εμφανή σημάδια και ένα μαυρισμένο μάτι. Οι εικόνες αυτές πυροδότησαν αμέσως διάφορα σενάρια και φήμες στο διαδίκτυο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, με πολλούς να προεξοφλούν την αναβολή των επόμενων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Με ένα νέο βίντεο που ανέβασε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «έσπασε» τη σιωπή του και ξεκαθάρισε το τοπίο, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του με τον δικό του τρόπο.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο αναβολής της μεγάλης του εμφάνισης στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι τίποτα δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στη συνάντησή του με το κοινό. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει πως δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης, λόγω του ματιού μου ή κάποιος άλλος λόγος που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι. Κυρίες και κύριοι Τετάρτη 10 Ιουνίου, λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα Θεσσαλονίκης, εγώ και ‘σεις, μεγάλη συναυλία, ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε, hello».

Η νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram:

Παρά το γεγονός ότι στο βίντεο τα σημάδια και οι μελανιές στο πρόσωπό του παραμένουν ορατά, η εικόνα του δείχνει ήδη σημάδια βελτίωσης. Όπως φαίνεται, ο αγαπημένος τραγουδιστής ξεπερνά σταδιακά το πρόβλημα, με το πρόσωπό του να επανέρχεται σιγά-σιγά στην κανονική του κατάσταση.