Χριστίνα Παππά: «Η κλιμακτήριος φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μιας γυναίκας – Δεν είναι ταμπού»

Συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ έδωσε η Χριστίνα Παππά μιλώντας με ειλικρίνεια για την κλιμακτίριο και τις αλλαγές στη ζωή μιας γυναίκας μετά τα 40.

«Η κλιμακτήριος φέρνει τα πάνω κάτω. Έβλεπα κάποτε τις μεγαλύτερες φίλες μου και δεν το πίστευα. Αλλάζεις ως γυναίκα γιατί επηρεάζει τη διάθεση και το βάρος σου. Αυτό που τονίζω στις γυναίκες είναι να μην το βάζουν κάτω. Η κλιμακτήριος δεν είναι ένα θέμα ταμπού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γυναίκες δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το συζητάμε. Πρέπει να είναι στο προσκήνιο γιατί πολλές ταλαιπωρούνται. Μάλιστα, σκεφτόμαστε μαζί με μία φίλη μου να κάνουμε μία εκπομπή με θεματολογία για γυναίκες άνω των 40 ετών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», ανέφερε η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

«Γενικά δεν προσέχω καθόλου τη σιλουέτα μου. Τρώω πολλά γλυκά και ψωμί. Πριν από ένα χρόνο είχα φτάσει 71 κιλά, αλλά πρόσεξα τη διατροφή μου και τους τελευταίους 12 μήνες έχασα 11 κιλά. Θέλω να παραμείνω στο τωρινό μου βάρος, στα 60 κιλά. Έπεσα τρία νούμερα και χαίρομαι πολύ», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.