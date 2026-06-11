Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ένταση και επεισόδια έξω από το «Azteca» (Βίντεο)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το «Azteca» κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς ζητώντας δικαιοσύνη για τα θέματα βίας και ναρκωτικών που ταλανίζουν την χώρα.