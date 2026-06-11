Ανδρουλάκης: «Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη»

Τη δέσμευση πώς το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους και νέες απόψε στο Πολυχώρο Λιπασμάτων της Δραπετσώνας .

«Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομηρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει πράξη, και θα γίνει από εμάς. Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη».

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Επισήμανε δε, ότι «όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για ‘λεφτόδεντρα’ του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου οφέλους για τη γενιά σας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Εξήγησε εκτενώς την πρόταση του να καθιερωθεί η 4ήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις έντασης διανοίας. Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης «για έναν νέο άνθρωπο που ζει στο Λεκανοπέδιο και θέλει μία και μιάμιση ώρα καθημερινά για να πάει στη δουλειά του, που ζητά αύξηση αλλά δεν την παίρνει, το μέτρο της τετραήμερης εργασίας είναι ζωτικό για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και για να μπορεί να παραγάγει περισσότερο» .

Διευκρίνησε ότι η πρόταση είναι πιλοτική. «Δεν θα εκβιάσουμε κανέναν να εφαρμόσει το μέτρο. Mε φορολογικά κίνητρα, όπως και σε άλλες οκτώ χώρες της Ευρώπης, κάποιες εταιρείες με θέσεις εντάσεως διανοίας, δηλαδή μελετητικά γραφεία, δημιουργικό, εταιρείες software, κ.ά. μπορούν να το εφαρμόσουν και με τον ίδιο μισθό. Αυτές που το εφάρμοσαν πιλοτικά σε άλλες χώρες, το διατήρησαν, διότι αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Εμείς και για αυτό δεσμευόμαστε ότι θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα προχωρήσουμε ως κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Σχετικά με το brain drain, ο κ. Ανδρουλάκης μετέφερε την εμπειρία του από τις συζητήσεις του με Έλληνες του εξωτερικού, κατά τα χρόνια της θητείας του στην Ευρωβουλή.

«Αν συζητήσεις μαζί τους σε βάθος, ο μισθός δεν είναι το μόνο θέμα που τους οδηγεί στο εξωτερικό. Είναι το κοινωνικό κράτος, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιοκρατία. Σου λένε ότι εκεί που πήγαν εκτίμησαν τις δυνατότητές τους, καθιερώθηκαν στη δουλειά τους, ενώ στην Ελλάδα θα τους είχε προσπεράσει όποιος είχε ‘μπάρμπα στην Κορώνη’. Πρέπει, αν θέλουμε τα παιδιά της δικής σας γενιάς να επιστρέψουν, να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με αξιοκρατία και διαφάνεια, με ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, με ποιοτικές υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Έτσι θα έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο σημαντικών κινήτρων για να επιστρέψουν όλες οι γενιές που έφυγαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», υπογράμμισε.

Έδωσε έμφαση στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, που διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες παρεμβάσεων: στην golden visa, τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικών κατοικιών:

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«Πυρήνας της πολιτικής μας είναι οι κοινωνικές κατοικίες. Εμείς προτείναμε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι τα νεόδμητα, δηλαδή σε χώρους που ανήκουν στο κράτος, να γίνουν κάποιες επενδύσεις και να υπάρχουν νεόδμητα σπίτια, τα οποία θα δίνονται με χαμηλά ενοίκια και κοινωνικά κριτήρια σε νέα ζευγάρια, φοιτητές και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεύτερος πυλώνας είναι να δώσουμε κίνητρα φορολογικά, κίνητρα ανακατασκευής σε παλαιότερα σπίτια, ώστε να μπουν σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών και να δίνονται με χαμηλό ενοίκιο σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας όση αύξηση θέλει στο ενοίκιο, πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Πώς θα μπει αυτό; Βάσει της παλαιότητας του διαμερίσματος και άλλων κριτηρίων που μπορούμε με διαβούλευση να δημιουργήσουμε νομοθετικά. Έτσι, με μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, μπορούμε να μειώσουμε τα ενοίκια ώστε να έχει και η δική σας γενιά το προνόμιο που είχε η δική μας», τόνισε .

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Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε την πρότασή του σύμφωνα με τις πρόνοιες που ήδη έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε «τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να δοθούν και για κοινωνικούς λόγους. Να δοθεί ένα κομμάτι από τα αδιάθετα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και εκείνη να κάνει μόχλευση, άρα για κάθε ευρώ, να έχουμε περισσότερα ευρώ να αξιοποιήσουμε, και να διοχετευθούν στον πυλώνα της κοινωνικής κατοικίας».

Καταλήγοντας ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τη σημασία της ποιοτικής δημοκρατίας, ένα θέμα κρίσιμο, ιδίως για την Ευρώπη.

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«Γιατί αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που μπορεί να αντισταθεί στη λαίλαπα του τραμπισμού, στη λαίλαπα της απαξίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απαξίωσης του κράτους δικαίου, της καταπάτησης του διεθνούς δικαίου, όπως είδαμε στη Γάζα και σε άλλα μέρη του κόσμου, μόνο η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει ως φάρος για την ανθρωπότητα. Αλλά μια Ευρώπη σύγχρονη, προοδευτική, δημοκρατική. Και αυτό είναι στο χέρι και του ελληνικού λαού και της πολιτικής μας οικογένειας. Μιας οικογένειας που πίστεψε στο όραμα της ενωμένης Ευρώπης, που για εμένα είναι και πατριωτικό όραμα, γιατί η ισχυρή Ελλάδα θα είναι ακόμη πιο ισχυρή μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.