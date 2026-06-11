Γιώργος Μαυρίδης: Έσωσε μωρό σκαντζόχοιρο και το ταΐζει με μπιμπερό

Με κάθε ευκαιρία ο Γιώργος Μαυρίδης δείχνει το πόσο λατρεύει τα ζώα. Ο γνωστός παρουσιαστής και tattoo artist πήρε υπό την προστασία του ένα μωρό σκαντζόχοιρο.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαυρίδης δημοσίευσε την Πέμπτη (11/06) στο Instargam ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να ταΐζει το ζώο με μπιμπερό, το οποίο συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια και likes από τους διαδικτυακούς του φίλους.

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«Τι έγινε; Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι για πάρτη σου. Εξήγησέ τους λίγο ότι έχουμε γίνει κολλητοί. Εξήγησέ τους λίγο ότι είμαστε φίλοι.

Λοιπόν, πάμε να φάμε; Νομίζω ότι ανταποκρίνεται καλά αυτή η σκόνη γάλακτος η ειδική. Έλα, πάμε να σε χωνέψω», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Μαυρίδης κατά τη διάρκεια του βίντεο.

«Ζεσταίνουμε το νερό στους 30 βαθμούς, το δοκιμάζουμε στο χέρι να μην είναι πολύ ζεστό αλλά ούτε και κρύο . Ρίχνουμε μέσα την ειδική σκόνη γάλακτος (χωρίς λακτόζη) ανακατεύουμε και την τοποθετούμε στο μπιμπερό… Είναι υπέροχο να είσαι Μάνα και στα δικά σας κορίτσια», έγραψε ο Γιώργος Μαυρίδης με χιούμορ.