Το έριξε στην μαγειρική ο Γιώργος Μαζωνάκης – Το μήνυμα προς τους followers του (Βίντεο)

Τη δική του συνταγή μαγειρικής θέλησε να μοιραστεί με τους followers του ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης φόρεσε το καπέλο του σεφ και μαγείρεψε μια συνταγή που θα την μοιραστεί όπως ανέφερε και ο ίδιος με τους διαδικτυακούς φίλους του τις επόμενες ημέρες.

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«Πεινάσαμε από την αλμύρα και το ιώδιο» είπε μεταξύ άλλων ο διάσημος τραγουδιστής για να προσθέσει: «Στην κουζίνα του Γιώργου Μαζωνάκη θα σας πω με πάρα πολύ θάρρος και αγάπη. Έχουμε βάλει ήδη κάποια υλικά, την ντομάτα μας, το σκόρδο και κάποια άλλα. Μια απλή σάλτσα που λέμε. Ένα μέτρο χρειάζεται στα πράγματα. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Όχι πολλή σάλτσα, έτσι;».