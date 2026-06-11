Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν είναι μέρος της συμφωνίας με το Ιράν, αλλά επαινεί τον Τραμπ για τη «δέσμευσή» του στην αποτροπή των πυρηνικών

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά σχετικά με την επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Σε μια δήλωση που επιδιώκει να υποβαθμίσει τη σημασία της πιθανής συμφωνίας, το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν για «το αναδυόμενο μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων». Στη συνομιλία, που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Νετανιάχου εξέφρασε μια μάλλον αισιόδοξη άποψη για μια συμφωνία, σύμφωνα με το γραφείο του.

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«Παρόλο που το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο συμφωνίας», αναφέρει το PMO, «ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των υποδομών εμπλουτισμού, τους περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και την παύση της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς πληρεξουσίους του στην περιοχή».