Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: “Τα ρούχα της στο ΟΑΚΑ ήταν ακόμη χειρότερα από το Καλλιμάρμαρο – Δεν λέω σλόγκαν για να γίνω διάσημος”

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show» για την πρόσφατη κριτική που άσκησε στην Άννα Βίσση και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στα μηνύματα που δέχτηκε από θαυμαστές της τραγουδίστριας κάνοντας λόγο για κύμα μίσους από το fan club της. Παράλληλα, θέλησε να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε με τα σχόλιά του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους fans της Άννας Βίσση.

Η συζήτηση πέρασε και στην εμφάνιση της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ με τον Λάκη Γαβαλά να σχολιάζει αυτή τη φορά το στιλ και τις ενδυματολογικές επιλογές της, αποκαλύπτοντας πως δεν ήταν ιδιαίτερα του γούστου του. “Το hate που είχα σήμερα συγκεκριμένα πριν έρθω εδώ πέρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν από το φαν κλαμπ της Άννας Βίσση, που μου είπε ότι «καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε και βγάζεις καθημερινά κακία». Και δεν κατάλαβα το γιατί. Του είπα ότι χαίρομαι που σέβεσαι την Άννα Βίσση σαν φαν κλαμπ της, αλλά… δεν με κλώτσησε κανείς γιατί το να κλωτσάς είναι βία και θεωρώ ότι η Άννα Βίσση και όλο το περίβλημα ποτέ δε θέλησε να χρησιμοποιήσει τη βία. Παράπονα έκανε, εγώ μίλησα για το στυλ της. Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας”.

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“Καταρχήν θέλω να πω στο φαν κλαμπ ότι ζητώ συγγνώμη αν τους τάραξα για κάτι το οποίο δεν είχα καμία τέτοια διάθεση. Μα καμία. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο όρο που έχουν δανεισμένο από έναν καλλιτέχνη για να χρησιμοποιούν τη βία. «Κλώτσησες» είναι πάρα πολύ άσχημο. Είχα κρίνει τα ρούχα της. Δεν μου άρεσε ούτε το Dolce & Gabbana με τους οποίους είμαι και συνεργάτης. Τι της δώσανε, ούτε μου άρεσε και εκείνη που το υποστήριξε, γιατί την Άννα την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια. Χειρότερα για μένα στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή τι είναι αυτά; Τρία layer σουτιέν σε μια γυναίκα που έχει ένα κορμί σαν λαμπάδα; Λείπει ένα μαύρο ωραίο tuxedo να ανοίξει τη συναυλία και να πει ένα από τα υπέροχα τραγούδια της που είναι αμέτρητα και μετά να καβαλήσει, να πάει εδώ εκεί, να κάνει τα διάφορα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη”, συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς.

“Δεν τα λέω για άλλο λόγο και γι’ αυτό με είχε συναρπάσει η Celine Dion για δύο πράγματα και το ανέφερα και αυτό και είπα μία όλη η παρουσία της από το πώς βγαίνει από το ξενοδοχείο της, πού διασκεδάζει, πού τρώει, πώς σέβεται ένα κοινό, πώς δείχνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πέσει από την υγεία του και να ξανασηκωθεί. Γιατί αυτή ήταν παράλυτη από το όλο της το μυϊκό σύστημα. Δούλεψε πάρα πολύ με αυτό. Βγήκε και συναρπάζει με ρούχα, με κόμμωση, με τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορώ μετά από 55 χρόνια που έχω ρίξει εκατομμύρια για το στυλ, πραγματικά τα έχω ρίξει. Εγώ δε λέω ένα σλόγκαν για να γίνω διάσημος. Το λέω με τα έργα μου. Όχι, να παρεξηγηθώ για κάτι τέτοιο είναι κρίμα, αλλά τέλος πάντων, ας είναι καλά… Εγώ της έστειλα και καλή επιτυχία από την καρδιά μου το έκανα”, συμπλήρωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

“Αγωνιούσα όσο μπορούσα να δω στιγμιότυπα γιατί ήμουν έξω. Τα πήγε καλά» σχολίασε ο σχεδιαστής μόδας για την Άννα Βίσση. Μα η Ελληνίδα αυτή όμως μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Αυτό είναι στο δικό μου το μάτι και δυστυχώς το λέω, αλλά για καλό, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το team της Άννας και η Άννα εκείνη μου το έγραψε και από ότι καταλαβαίνω το team της και καλά κάνουνε. Κοίταξε να δεις, αυτό το δικαιολογώ απόλυτα. Δε με πειράζει. Απλά εγώ θέλω να ξέρει το κοινό ότι εγώ δεν έχω κάτι με έναν καλλιτέχνη ως καλλιτέχνη. Εγώ τον βλέπω στο στούντιο. Έχει τύχει να τραγουδήσει δίπλα μου, οι δυο μας και να λέμε μα καλή φωνή είναι αυτή και τι έκφραση, τι πράγμα είναι αυτό;”, είπε κλείνοντας ο Λάκης Γαβαλάς.