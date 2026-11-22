Η αυξημένη αγοραστική κίνηση ενόψει της Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επιτήδειους, οι οποίοι επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα μέσω παραπλανητικών SMS και email.

Τα μηνύματα εμφανίζονται να προέρχονται από γνωστά καταστήματα, εταιρείες ταχυμεταφορών, τράπεζες ή ακόμη και δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος είναι να πείσουν τον παραλήπτη να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε πλαστή ιστοσελίδα και να καταχωρίσει στοιχεία κάρτας, κωδικούς e-banking ή τον κωδικό επιβεβαίωσης μιας συναλλαγής.

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Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος έχει προειδοποιήσει ότι τέτοια μηνύματα χρησιμοποιούν ιστοσελίδες που μιμούνται τις αυθεντικές, προκειμένου να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Τράπεζες και επίσημοι φορείς δεν ζητούν κωδικούς ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα μέσω ύποπτων συνδέσμων σε SMS και email.

Τα μηνύματα που χρησιμοποιούν ως «δόλωμα»

Οι συνηθέστερες απόπειρες εξαπάτησης εμφανίζονται με διατυπώσεις όπως:

«Η παράδοση της παραγγελίας σας απέτυχε. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνσή σας».

«Το δέμα σας κρατείται. Καταβάλετε 1,99 ευρώ για την επαναποστολή».

«Κερδίσατε αποκλειστικό κουπόνι Black Friday».

«Η προσφορά σας λήγει σε λίγα λεπτά».

«Επιβεβαιώστε άμεσα τα στοιχεία της κάρτας σας».

«Εντοπίστηκε πρόβλημα με την πληρωμή της παραγγελίας σας».

Το μικρό χρηματικό ποσό που ζητείται για μια δήθεν παράδοση λειτουργεί ως παγίδα. Το πραγματικό ζητούμενο είναι η καταχώριση του αριθμού της κάρτας, της ημερομηνίας λήξης, του κωδικού ασφαλείας ή ενός κωδικού μιας χρήσης.

Παρόμοιο μήνυμα για δήθεν δέμα που παρέμενε σε αναμονή λόγω λανθασμένου ταχυδρομικού κώδικα είχε καταγραφεί και από το DEBATER.

Επτά σημάδια που προδίδουν την απάτη

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το μήνυμα:

Δημιουργεί πανικό ή ασφυκτική πίεση χρόνου. Υπόσχεται έκπτωση που μοιάζει εξωπραγματική. Περιλαμβάνει περίεργη, συντομευμένη ή παραποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ζητά στοιχεία κάρτας, PIN, κωδικούς e-banking ή OTP. Περιέχει ορθογραφικά λάθη και ασυνήθιστες διατυπώσεις. Οδηγεί σε ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς σαφή εταιρικά στοιχεία και πολιτική επιστροφών. Επιτρέπει πληρωμή μόνο μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης.

Η εμφάνιση ενός γνωστού ονόματος ως αποστολέα δεν αποτελεί απόδειξη γνησιότητας. Αντίστοιχα, ούτε το λουκέτο και η ένδειξη «https» αρκούν από μόνα τους για να αποδείξουν ότι μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής.

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Πρόσφατα έφτασε στο DEBATER και πλαστό SMS δήθεν από την ΕΛ.ΑΣ. για παραβίαση του ΚΟΚ, το οποίο παρέπεμπε σε διεύθυνση που δεν είχε καμία σχέση με την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας.

Πώς ελέγχουμε μια προσφορά με ασφάλεια

Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να μην ανοίγουμε τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Πληκτρολογούμε μόνοι μας την επίσημη διεύθυνση του καταστήματος ή χρησιμοποιούμε την εφαρμογή του.

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Για παραγγελίες και δέματα, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με τον αριθμό αποστολής που αναγράφεται στο αρχικό επιβεβαιωτικό email. Εάν υπάρχει αμφιβολία, επικοινωνούμε με το κατάστημα, την τράπεζα ή την εταιρεία ταχυμεταφορών χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνιστά, μεταξύ άλλων, να ελέγχονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, το τελικό κόστος της αγοράς και η ασφάλεια του τρόπου πληρωμής, χωρίς να καταχωρίζονται τραπεζικά δεδομένα σε σελίδες που ανοίγουν από ύποπτα μηνύματα.

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Χρήσιμος είναι και ο αναλυτικός οδηγός του DEBATER για ασφαλείς αγορές στη Black Friday, ώστε μια φαινομενικά μεγάλη έκπτωση να μην εξελιχθεί σε ακριβή παγίδα.

Τι κάνουμε εάν πατήσαμε τον σύνδεσμο

Το απλό άνοιγμα ενός συνδέσμου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν κλαπεί χρήματα. Ο κίνδυνος αυξάνεται εάν καταχωρίστηκαν κωδικοί ή στοιχεία κάρτας, εγκαταστάθηκε κάποια εφαρμογή ή εγκρίθηκε συναλλαγή.

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Εάν πατήσαμε το link αλλά δεν δώσαμε στοιχεία:

Κλείνουμε αμέσως τη σελίδα.

Δεν κατεβάζουμε κανένα αρχείο ή εφαρμογή.

Ελέγχουμε τις πρόσφατες λήψεις της συσκευής.

Ενημερώνουμε το λειτουργικό σύστημα και εκτελούμε έλεγχο ασφαλείας.

Εάν δώσαμε κωδικό πρόσβασης:

Τον αλλάζουμε αμέσως από αξιόπιστη συσκευή.

Αποσυνδέουμε όλες τις ενεργές συνεδρίες.

Ενεργοποιούμε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Αλλάζουμε τον ίδιο κωδικό και σε άλλες υπηρεσίες όπου τον χρησιμοποιούσαμε.

Εάν δώσαμε στοιχεία κάρτας ή κωδικό OTP:

Επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζα από τον επίσημο αριθμό της.

Ζητάμε πάγωμα ή ακύρωση της κάρτας.

Ελέγχουμε τις κινήσεις του λογαριασμού.

Αμφισβητούμε τυχόν συναλλαγές που δεν αναγνωρίζουμε.

Κρατάμε screenshots, το SMS ή το email και τη διεύθυνση της πλαστής σελίδας.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος μέσω της γραμμής 11188, διατηρώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία της απόπειρας εξαπάτησης.