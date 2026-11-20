Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε το πρωί της Παρασκευής (20/11) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη διαδρομή του στη Eurovision, αλλά και για τους λόγους που αποφάσισε να απέχει φέτος από την ομάδα του ελληνικού τελικού.

Παρότι δέχτηκε πρόταση να συμμετάσχει δημιουργικά στο Sing for Greece, ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης, Φωκάς Ευαγγελινός, επέλεξε να μην αναλάβει το εγχείρημα, καθώς το ιδιαίτερα φορτωμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα δεν του αφήνει τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία.

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“Στη Eurovision μου αρέσει το ότι μαζεύονται από διαφορετικά μέρη, από διαφορετικά κράτη άνθρωποι και συνομιλούν. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η θέση. Ξέρω ότι όταν κάνω κάτι δεν ξέρω πώς θα πάει. Λίγο αισθάνομαι ότι αρέσουμε, δεν αρέσουμε, το ένα, το άλλο, αλλά είναι η συνομιλία που έχεις με ξένους ανθρώπους, που βλέπεις την εκτίμηση. Αυτό που αγαπάω είναι κάτι που μας λείπει εμάς πολύ. Είναι όλα μια παρτιτούρα τέλεια. Είναι ένα ρολόι που λένε “Κατερίνα θα βγεις στις δύο”. Δεν είναι 14:01. Είναι όλα τα πράγματα προμελετημένα και εξασφαλισμένα, ώστε αυτός που διαγωνίζεται να αισθάνεται πάρα πολύ ωραία. Και εννοώ τον καλλιτέχνη που είναι στη σκηνή. Γιατί εγώ απλά δίνω την ιδέα και τη σωματική αυτοπεποίθηση”, ανέφερε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

“Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα το ότι ο διαγωνισμός θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ όμορφο. Εύχομαι να σκίσει, να πάει καλά γιατί είναι ένας θεσμός που εγώ τον στηρίζω. Μ’ αρέσει δηλαδή που υπάρχει για νέους ανθρώπους η πόρτα στο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Μ’ αρέσει πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί παρουσίασα 28 τραγούδια μέσα σε ενάμιση μήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι θα γίνει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, εγώ εκείνη την περίοδο έχω κλείσει δεύτερη σεζόν σε ένα θεατρικό έργο που θα σκηνοθετήσω και εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να μην 100% συνεπής σε μια δίμηνη προετοιμασία που χρειάζεται”, είπε στη συνέχεια ο Φωκάς Ευαγγελινός.

“Το αγαπάω πολύ και ήταν πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη είπα είναι μια χρονιά που καμιά φορά αν παίρνεις μια απόσταση από τα πράγματα, τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα. Δηλαδή έχω στηρίξει το διαγωνισμό, τον αγαπάω το διαγωνισμό, να σκίσει. Εννοώ τον ελληνικό τελικό. Είναι τα νέα παιδιά μέσα σε αυτό, να πάει πάρα πολύ καλά, αλλά αν μπορώ κάπου να πω τη γνώμη μου, να βοηθήσω, θα το κάνω. Δεν κλείνω πόρτες παράθυρα, δεν το κάνω. Δεν θα το κάνω. Μου έγινε πρόταση. Είναι ένας διαγωνισμός που θέλει πολλές ώρες”, συμπλήρωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός.