Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με 24ωρη κινητοποίηση στο Δημόσιο και συμμετοχή εκπαιδευτικών, υγειονομικών, ναυτεργατών, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών του ιδιωτικού τομέα.

Προβλήματα αναμένονται στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και στις μετακινήσεις, ενώ μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 22 Νοεμβρίου δεν είχε οριστικοποιηθεί η λειτουργία όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

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Σημείωση: Για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και Τραμ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις των σωματείων. Η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει μέχρι την παραμονή της απεργίας.

«Παραλύει» το Δημόσιο – Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ, η οποία είχε ήδη προαναγγείλει την 24ωρη πανελλαδική απεργία, καλεί τους εργαζομένους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων βρίσκονται:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης σε Υγεία και Παιδεία.

Μέτρα κατά της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας και της στεγαστικής κρίσης.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Οι δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να λειτουργήσουν με μειωμένο προσωπικό, με πιθανές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πώς θα κινηθεί το Μετρό

Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών έχει αποφασίσει δύο στάσεις εργασίας:

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Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό αναμένεται, επομένως, να λειτουργήσουν μόνο κατά το διάστημα 09:00–18:00. Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης των πρώτων και τελευταίων συρμών θα διευκρινιστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις για:

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Λεωφορεία

Τρόλεϊ

Γραμμή 1 – Ηλεκτρικό

Τραμ

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγξουν τις ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ πριν από τη μετακίνησή τους.

Δεμένα τα πλοία – Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, επηρεάζοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων και σειρά λιμανιών.

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Ήδη ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, κυρίως από τον Πειραιά προς Κυκλάδες, Αργοσαρωνικό και νησιά του Αιγαίου.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις εταιρείες ή τα πρακτορεία έκδοσης των εισιτηρίων τους. Αντίστοιχη κινητοποίηση ναυτεργατικών σωματείων είχε πραγματοποιηθεί και στα τέλη Οκτωβρίου.

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Τι ισχύει για τα σχολεία

Στην απεργία συμμετέχει η ΟΛΜΕ, καλώντας τους καθηγητές να απέχουν από τα καθήκοντά τους και να λάβουν μέρος στις συγκεντρώσεις.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κεντρική απόφαση για καθολικό κλείσιμο όλων των σχολείων. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε συλλαλητήριο στις 10:30 στα Προπύλαια και σε καταλήψεις σχολείων.

Γονείς και μαθητές είναι σκόπιμο να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου τους. Αντίστοιχα, στον οδηγό του DEBATER για την απεργία της 21ης Οκτωβρίου η τελική εικόνα είχε διαμορφωθεί ανά σχολική μονάδα.

Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, με προσυγκέντρωση στις 09:30 στο υπουργείο Υγείας και συμμετοχή στην κινητοποίηση της Κλαυθμώνος.

Προγραμματισμένα ραντεβού και τακτικές λειτουργίες ενδέχεται να επηρεαστούν, γι’ αυτό οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως με το νοσοκομείο τους.

Ποιοι συμμετέχουν από τον ιδιωτικό τομέα

Απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οργανώσεις από τους κλάδους:

Οικοδόμων

Ιδιωτικών υπαλλήλων

Γάλακτος, τροφίμων και ποτών

Λογιστών

Φαρμάκου

Τύπου και χάρτου

Η συμμετοχή αφορά τα σωματεία και τους χώρους εργασίας που έχουν λάβει σχετική απόφαση και δεν συνεπάγεται καθολικό κλείσιμο όλων των εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Για τις 10:30 το πρωί έχουν προγραμματιστεί δύο βασικές συγκεντρώσεις:

Πλατεία Κλαυθμώνος: Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και των εργαζομένων στο Δημόσιο. Προπύλαια: Η συγκέντρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και εργατικών σωματείων.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας.