Νέες μαρτυρίες από τους Αμερικανούς πιλότους που συμμετείχαν στην επιχείρηση «Midnight Hammer» αποκαλύπτουν όσα διαδραματίστηκαν στα πιλοτήρια των βομβαρδιστικών B-2 κατά την ιστορική επιδρομή εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.

Η αποστολή διήρκεσε περίπου 37 ώρες και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πολεμική επιχείρηση των B-2 στην ιστορία. Τα πληρώματα μίλησαν για πρώτη φορά στο περιοδικό Air & Space Forces, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα για λόγους ασφαλείας.

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«Το κάνουμε – Είναι αληθινό»

Έχοντας ήδη περάσει 18 ώρες στον αέρα, οι δύο πιλότοι του πρώτου B-2 είδαν ξαφνικά τα φώτα μιας τεράστιας πόλης να αναδύονται μέσα στο σκοτάδι.

«Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη», φέρεται να αναφώνησε ο ένας. «Το κάνουμε. Είναι αληθινό», απάντησε ο συγκυβερνήτης του.

Λίγα λεπτά αργότερα άνοιξαν οι θυρίδες του βομβαρδιστικού και απελευθερώθηκαν δύο βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, βάρους περίπου 13,6 τόνων η καθεμία. Ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιήθηκε σε πραγματική πολεμική επιχείρηση.

Οι πιλότοι περίμεναν περίπου 15 δευτερόλεπτα, φοβούμενοι ακόμη και το ενδεχόμενο αστοχίας. Στη συνέχεια είδαν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να φωτίζει το ορεινό τοπίο γύρω από την υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό.

Επτά B-2 και 14 βόμβες διάτρησης καταφυγίων

Στην κύρια επιδρομή συμμετείχαν επτά stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit, με 14 πιλότους από την 509η και την 131η Πτέρυγα Βομβαρδισμού.

Έξι B-2 κατευθύνθηκαν προς το Φορντό.

Ένα έπληξε τις εγκαταστάσεις της Νατάνζ.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 14 βόμβες GBU-57.

Δώδεκα βόμβες έπληξαν το Φορντό και δύο τη Νατάνζ.

Πύραυλοι Tomahawk, που εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο, χτύπησαν το Ισφαχάν.

Περίπου 125 αεροσκάφη υποστήριξαν συνολικά την επιχείρηση, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-22, F-35 και F-16, επιθετικά A-10, αεροσκάφη επικοινωνιών και δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ KC-135 και KC-46.

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Η επιχείρηση παραπλάνησης

Η επιδρομή σχεδιαζόταν επί περίπου 15 χρόνια, από την περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες εντόπισαν την κατασκευή της υπόγειας εγκατάστασης στο Φορντό.

Για να διατηρηθεί μυστική, το Πεντάγωνο έστησε μια μεγάλη επιχείρηση παραπλάνησης. Έξι επιπλέον B-2 απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς τα δυτικά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μετακινούνταν προς το Γκουάμ ή τον Ινδικό Ωκεανό.

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Την ίδια στιγμή, τα επτά αεροσκάφη της πραγματικής δύναμης κρούσης κινήθηκαν προς τα ανατολικά, διασχίζοντας τον Ατλαντικό και την Ευρώπη υπό αυστηρή σιγή ασυρμάτου.

Ακόμη και οι οικογένειες των πιλότων δεν γνώριζαν πού κατευθύνονταν. Ορισμένοι είχαν πει απλώς ότι θα συμμετείχαν σε εκπαιδευτική πτήση.

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Το σκυρόδεμα που άλλαξε το σχέδιο

Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, οι αμερικανικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι οι Ιρανοί επιχειρούσαν να καλύψουν με σκυρόδεμα τους άξονες εξαερισμού του Φορντό.

Οι συγκεκριμένοι αεραγωγοί αποτελούσαν κρίσιμο σημείο του σχεδίου, καθώς μέσω αυτών οι βόμβες θα μπορούσαν να φτάσουν βαθύτερα στην υπόγεια εγκατάσταση.

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Το σχέδιο άλλαξε την τελευταία στιγμή: το πρώτο B-2 θα άνοιγε τον δρόμο καταστρέφοντας το κάλυμμα από σκυρόδεμα και τα επόμενα βομβαρδιστικά θα έριχναν τις βόμβες τους με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.

Η τελική εκδοχή της αποστολής οριστικοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την υποχρεωτική ανάπαυση των πληρωμάτων.

Ο μεγαλύτερος φόβος των πιλότων

Κατά την είσοδό τους στον ιρανικό εναέριο χώρο, οι πιλότοι αναζητούσαν συνεχώς στον ουρανό το ίχνος κάποιου πυραύλου αεράμυνας.

Στις μεταξύ τους συνομιλίες αποκαλούσαν το θέαμα ενός πυραύλου που κατευθύνεται μετωπικά προς το αεροσκάφος «φλεγόμενο ντόνατ», εξαιτίας του φωτεινού δακτυλίου που δημιουργεί ο κινητήρας του.

Σύμφωνα με την αμερικανική αποτίμηση μετά την επιχείρηση, οι ιρανικές δυνάμεις δεν εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον των B-2. Η προηγούμενη ισραηλινή δράση είχε ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος της ιρανικής αεράμυνας.

Καταστράφηκε πράγματι το πυρηνικό πρόγραμμα;

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι τα πλήγματα κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της δυνατότητας του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλου.

Η ακριβής έκταση των ζημιών, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από ανεξάρτητους επιθεωρητές. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας διαπίστωσε μέσω δορυφορικών εικόνων εκτεταμένες ζημιές στις υπόγειες εγκαταστάσεις, αλλά δεν γνωρίζει την κατάσταση του πυρηνικού υλικού που βρισκόταν σε αυτές.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των βομβαρδισμών, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη μέρους του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είχε αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Το ιστορικό της αντιπαράθεσης και η σημασία των εγκαταστάσεων σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν παρουσιάζονται αναλυτικά σε προηγούμενη ανάλυση του DEBATER.

Η επιστροφή μετά τις 37 ώρες

Μετά την ολοκλήρωση των πληγμάτων, τα B-2 εγκατέλειψαν τον ιρανικό εναέριο χώρο και έστειλαν το δεύτερο και τελευταίο μήνυμα της αποστολής: «Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς».

Κατά τον ανεφοδιασμό της επιστροφής, τα πληρώματα πληροφορήθηκαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει δημοσίως την επίθεση.

Έπειτα από 37 ώρες πτήσης προσγειώθηκαν στη βάση Whiteman του Μιζούρι, όπου τους περίμεναν οι οικογένειές τους. Μετά τις ιατρικές εξετάσεις και τη χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, ενημερώθηκαν για πρώτη φορά επισήμως ότι η αποστολή τους ονομαζόταν «Operation Midnight Hammer» – «Επιχείρηση Σφυρί του Μεσονυχτίου».