Λάκης Γαβαλάς: «Ο έρωτας σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 ετών, τι ρόλο μπορεί να παίξει;» – Τι είπε για το GNTM (Βίντεο)

Για το θέμα του έρωτα αλλά και το GNTM μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 7/6 ο Λάκης Γαβαλάς.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο MEGA εξέφρασε τις σκέψεις του για τον έρωτα στη ζωή του.

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«Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 ετών, τι ρόλο μπορεί να παίξει;» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μία βιταμίνη. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά. Μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος για το ότι δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μία πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου».

«Θέλω να ερωτευτώ και να με ερωτευτούν. Με τον δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω, και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω.

Δηλαδή όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες… Εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, σημειώστε από κάτω, το νούμερο είναι…» είπε στη συνέχεια.

Γαβαλάς για GNTM: «Τύραννος η Ζενεβιέβ, πυγολαμπίδα η Ηλιάνα – “Χορτάρι” εγώ και η Μπέττυ»

Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε και για το GNTM λέγοντας ότι «το έμα είναι ότι η Ζενεβιέβ είναι τύραννος. Τύραννος με την καλή έννοια βέβαια. Η Ηλιάνα είναι η πυγολαμπίδα και εγώ και η Μπέττυ είμαστε το “χορτάρι”. Μας πατάνε, μας κάνουνε ό,τι θέλουνε. Και έχουμε και τον Άγγελο που μας ποτίζει. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος. Φέτος νομίζω ότι θα είναι η χρονιά του GNTM, πραγματικά.

Όχι ότι δεν ήταν πέρυσι, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, δεν είχαμε ίντριγκες, δεν είχαμε τσακωμούς, τα παιδιά ήταν μια χαρά, φέτος έχουμε πολύ ωραίο πρωτόπλασμα, για μένα. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό. Να πάρεις ένα παιδί, το οποίο να έχει ένα χαρακτήρα, να ‘χει ένα ωραίο body language. Γιατί όλο αυτό παίζει ρόλο».