Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας μόλις 13 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για τη ληστεία μιας 83χρονης γυναίκας έξω από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Λιοσίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2026, όταν οι δύο ανήλικοι φέρονται να πλησίασαν την ηλικιωμένη και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, να της άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

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Εντοπίστηκαν έπειτα από αναζητήσεις της ΔΙ.ΑΣ.

Αμέσως μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο ανηλίκους και να τους συλλάβουν. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίαιης αφαίρεσης κοσμήματος στην ευρύτερη περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα είχαν συλληφθεί τρεις ανήλικες για ληστεία σε βάρος 24χρονης, ενώ σε διαφορετική υπόθεση ένας 17χρονος κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να αρπάξει αλυσίδα από γυναίκα.