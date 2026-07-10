Γιώτα Γρίβα: “Μην χρησιμοποιείτε ΑΙ για να φτιάξετε τις αφίσες των καλλιτεχνών” – Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση έκανε η Γιώτα Γρίβα, μέσω ανάρτησης στο facebook, να μην γίνεται χρήση AI προκειμένου να δημιουργηθούν αφίσες καλλιτεχνών.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αναφέρει στην ανάρτησή της:

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Αγαπητοί φίλοι, θέλω δημόσια να απευθύνω έκκληση προς όλους τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην χρησιμοποιείτε ΑΙ για να φτιάξετε τις αφίσες των καλλιτεχνών. Έχει ξεφύγει η κατάσταση εντελώς. Βγαίνουμε παραμορφωμένοι και εντελώς διαφορετικοί από ότι είμαστε στην πραγματικότητα. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει τη φωτογράφιση του, έχει πληρώσει κάποια χρήματα και έχει επεξεργαστεί τη φωτογραφία του μέχρι εκεί που θέλει. Μην παρεμβαίνετε άλλο στις φωτογραφίες μας. Υπάρχουν επαγγελματίες μακετίστες που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απευθυνθείτε σε αυτούς για το σωστό αποτέλεσμα.

