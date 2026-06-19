Κωνσταντίνος Αργυρός: «Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι στα Mad VMA»

Δεν μπόρεσε φέτος να βρεθεί στα Mad VMA ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρόλο που ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής και η Αλεξάνδρα Νίκα τη Δευτέρα (08/06) έφεραν στη ζωή το δεύτερο παιδί τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν αυτές που τον κράτησαν μακριά από τον μουσικό θεσμό των Mad VMA.

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Έπειτα αναφέρθηκε στο βραβείο που έλαβε για το τραγούδι «Νερό» και τη συνεργασία του με τον Noizy.

«Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για τη μουσική μου. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο, για το “Νερό”.

Ένα ευχαριστώ να πω στον φίλο μου τον Noizy, που αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα, τελείως ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα, σε ένα στούντιο που καθόμασταν μαζί με τον Noizy και λέγαμε πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τους δύο πολιτισμούς. Και νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο, για να τον διασκεδάσουμε πάνω απ’ όλα σαν δύο λαοί», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε τη μουσική μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω τον εαυτό μου και την καρδιά μου μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, τη μουσική διαδρομή, και την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας. Και πάλι ευχαριστώ», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.