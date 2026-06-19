Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι στα Mad VMA»

«Σας ευχαριστώ για το βραβείο για το "Νερό"»

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι στα Mad VMA»
DEBATER NEWSROOM

Δεν μπόρεσε φέτος να βρεθεί στα Mad VMA ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρόλο που ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής και η Αλεξάνδρα Νίκα τη Δευτέρα (08/06) έφεραν στη ζωή το δεύτερο παιδί τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν αυτές που τον κράτησαν μακριά από τον μουσικό θεσμό των Mad VMA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα αναφέρθηκε στο βραβείο που έλαβε για το τραγούδι «Νερό» και τη συνεργασία του με τον Noizy.

«Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για τη μουσική μου. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο, για το “Νερό”.

Ένα ευχαριστώ να πω στον φίλο μου τον Noizy, που αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα, τελείως ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα, σε ένα στούντιο που καθόμασταν μαζί με τον Noizy και λέγαμε πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τους δύο πολιτισμούς. Και νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο, για να τον διασκεδάσουμε πάνω απ’ όλα σαν δύο λαοί», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε τη μουσική μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω τον εαυτό μου και την καρδιά μου μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, τη μουσική διαδρομή, και την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας. Και πάλι ευχαριστώ», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)

Ένα απίθανο βίντεο με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έγινε viral. Συγκεκριμένα, ο Σουηδός παλαίμαχος σούπερ σταρ, πλέον σχολιάζει στο «FOX» σε πάνελ αθλητικής εκπομπής τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Zlatan Ibrahimovic and Thierry Henry […]