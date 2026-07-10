UCI GRAN FONDO LOUTRAKI 2026: Ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας επιστρέφει!

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, το Λουτράκι θα αποτελέσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας, φιλοξενώντας τον διεθνή αγώνα UCI Gran Fondo, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI). Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καλύψουν μια απαιτητική και πανέμορφη διαδρομή 112 χιλιομέτρων, διασχίζοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά τοπία της Κορινθίας.

Τον αγώνα συνδιοργανώνουν η KyvernitisSports & Events με τον Δήμους «Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

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Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» εκατοντάδες ποδηλάτες και ποδηλάτισσες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετά την περσινή επιτυχία όπου συμμετείχαν συνολικά 350 αθλητές, εκ των οποίων οι 100 προέρχονταν από 28 διαφορετικές χώρες. Στόχος όλων είναι η πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στη μαγευτική Άνω Σαβοΐα της Γαλλίας.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η διοργάνωση αποτελεί μια μεγάλη γιορτή της ποδηλασίας που φέρνει κοντά ανθρώπους και πολιτισμούς από κάθε γωνιά του κόσμου. Συμβάλλει στην ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού και ενισχύει την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα προβάλλει τη μοναδική φυσική ομορφιά, την ιστορία και τη φιλοξενία της Κορινθίας σε ένα διεθνές κοινό.

Ο αγώνας: Από τον Ισθμό της Κορίνθου στους δρόμους του κρασιού

Η φετινή διαδρομή των 112 χιλιομέτρων ξεκινά από το Λουτράκι και ακολουθεί μια σύντομη παραθαλάσσια πορεία κατά μήκος του Κορινθιακού Κόλπου, περνώντας από τον ιστορικό Ισθμό, το Λέχαιο, το Βραχάτι και το Βέλο. Από εκεί, οι αναβάτες αφήνουν πίσω τους τη θάλασσα και ξεκινούν τη μεγάλη ανάβαση προς το ορεινό πέρασμα της Στιμάγκας, το Κούτσι και την Αρχαία Νεμέα, διασχίζοντας τη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική ζώνη της Ελλάδας, ανάμεσα στους φημισμένους αμπελώνες της Νεμέας. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια γρήγορη κατάβαση προς το Ζευγολατιό και η επιστροφή στο Λουτράκι. Ο συνδυασμός αρχαιολογικών χώρων, καταπράσινων αμπελώνων, θαλασσινής αύρας και απαιτητικών υψομετρικών εναλλαγών, προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους θεατές.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διήμερο πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες: Expo, γευστικό pasta party, τεχνική ενημέρωση και μια μεγάλη γιορτή στην απονομή των μεταλλίων.

UCIGranFondoWorldSeries

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Με δεκάδες αγώνες σε όλες τις ηπείρους, το UCI Gran Fondo World Seriesαποτελεί κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες. Κάθε χρόνο, πάνω από 75.000 αθλητές από 82 χώρες συμμετέχουν στις διοργανώσεις, που αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και προάγουν τη φιλοσοφία “Cycling for All”.