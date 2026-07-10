Biased Beast: “Αν θέλω, μπορώ να κάνω ακρόαση για την Επίδαυρο” – Τι είπε για τη συνεργασία με την Πάολα

Για τη συνεργασία του με την Πάολα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται μίλησε μεταξύ άλλων ο Biased Beast στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Σε ερώτηση της παρουσιάστριας, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης απάντησε: «Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου είναι μωρέ και στο μαγαζί με την Πάολα, αν το έβλεπες ζωντανά… Μην πω τώρα ότι σου φέρνει από Σαίξπηρ».

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Όπως είπε ο ίδιος, «στην Επίδαυρο, άμα θέλω, μπορώ να πάω και εγώ να κάνω ακρόαση κανονικά όπως όλοι οι άλλοι ηθοποιοί. Κοίταξε να δεις, το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα και αυτά. Είναι ένας συμβιβασμός αλλά στην τέχνη μου εκεί πάνω στη σκηνή άμα το δεις, δεν πιστεύω ότι συμβιβάζομαι και πάρα πολύ.

Πάλι ο εαυτός μου είμαι. Και κάνω κάτι πολύ θεατρικό άρα αυτή τη θεατρικότητα, αυτή την παιδεία την φέρνω και πάνω στη σκηνή. Μπορεί να μην είναι ο Σαίξπηρ αλλά δεν είναι και το ζητούμενο εκεί. Σε αυτό το χώρο», σημείωσε ο Biased Beast.

«Είναι μαγκιά μου που ήμουν στην Αμερική και δεν κατάλαβε κανείς πως δεν είμαι ένας από αυτούς. Μου έχουν συμβεί πολλά επικίνδυνα στη νύχτα της Νέας Υόρκης» είπε ακόμα.

Ο Biased Beast ή αλλιώς Κρίστοφερ Ηλία, αναμφίβολα ήταν ένας από τους παίκτες που εντυπωσίασαν στο φετινό Your Face Sounds Familiar. Βέβαια, το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από το Just The Two of Us που συμμετείχε το 2023 μαζί με την Λουίζα Πυριόχου.