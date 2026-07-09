Θυμήθηκε τη συνάντηση με την Μπόνι Τάιλερ η Άντζελα Δημητρίου – Η φωτογραφία που ανήρτησε

Το δικό της «αντίο» στην Μπόνι Τάιλερ είπε με ανάρτησή της στα social media η Άντζελα Δημητρίου την Πέμπτη 9/7.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της θρυλικής ερμηνεύτριας η Άντζελα Δημητρίου θυμήθηκε μια συνάντηση που είχα οι δυο τους σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν η πρώτη.

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Στην φωτογραφία που ανέβασε στα social media η Άντζελα Δημητρίου, φαίνεται να τραγουδάει, με την ίδια την Μπόνι Τάιλερ να την χειροκροτεί. «Τεράστια Μπόνι Τάιλερ» έγραψε η «Λαίδη».

Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980. Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, κατακτώντας την κορυφή των διεθνών charts και παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Το 2003 η καριέρα της ξαναζωντανεύει, αυτή την φορά με μια διασκευή σε ένα δικό της τραγούδι. Το Total eclipse of the heart διασκευάζετε στα γαλλικά με τον τίτλο Si demain από την Καρίν Αντόν και η Τάιλερ συμμετέχει σε μια γαλλο-αγγλική έκδοση της μεγαλύτερης επιτυχίας της. Το τραγούδι εκτινάσσεται στο νούμερο 1 στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ανδόρρα και τον Λίβανο ενώ σκαρφαλώνει πολύ ψηλά και σε πολλές ακόμα χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγάλης Βρετανίας, σχεδόν 15 χρόνια μετά την τελευταία της επιτυχία.

Το 2006, το νεότερο άλμπουμ της Wings, περιλαμβάνει το single Lousie, μια δική της σύνθεση, που μπαίνει στα top ten Βελγίου, Γερμανίας, Νορβηγίας και Ουκρανίας.

Το 2007, μια καινούρια διασκευή του Total eclipse of the heart από τους Babypinkstar με την συμμετοχή και πάλι της ίδιας, ανεβαίνει σε όλα τα underground charts σε Αμερική και Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο του 2007, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη, δήλωσε πως θα συνεργαστεί ξανά με τον παλαιό της φίλο και συνεργάτη Jim Steinman για το καινούριο της άλμπουμ, όπου ο συνθέτης θα της γράψει δύο καινούρια τραγούδια.

Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι “Believe in me”.