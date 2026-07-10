Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το λάθος που πρόδωσε τους τρεις δράστες – Κοντά στο σπίτι της το “κρησφύγετο”

Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή προχώρησε σήμερα το πρωί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Η συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα οδήγησε στη σύλληψη μίας 26χρονης στα Χανιά και ενός 29χρονου και ενός ακόμα άνδρα στη Θεσσαλονίκη.

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Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αναζητούνται κι άλλα άτομα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένονται άμεσα και νέες συλλήψεις.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας προκύπτει ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις οργανώθηκαν από δύο διαφορετικές ομάδες.

Άλλη ομάδα φέρεται να εκτέλεσε τα δύο πρώτα χτυπήματα και διαφορετική πραγματοποίησε την τρίτη και θανατηφόρα επίθεση, στην οποία συμμετείχαν ως φυσικοί αυτουργοί η 26χρονη και ο 29χρονος.

Ένα από τα λάθη που οδήγησε τους άνδρες της Αντιτρομοκρατικής στα ίχνη τους ήταν ότι οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στο σημείο τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα, προχωρώντας σε λεπτομερή χαρτογράφηση και κατόπτευση της οικίας για να οργανώσουν το χτύπημα.

Μάλιστα, το “κρησφύγετό” τους ήταν πολύ κοντά στην πολυκατοικία της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα. Από εκεί βγήκαν, κινήθηκαν με τα πόδια προς το σπίτι της κ. Νέστορα και έβαλαν τον εμπρηστικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, επέστρεψαν στο διαμέρισμα, άλλαξαν ρούχα και έφυγαν την επόμενη ημέρα το απόγευμα, προσπαθώντας να εξαφανιστούν.

Μετά τις τρεις πρώτες συλλήψεις έγινε και μια προσαγωγή από σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στελέχη της Αντιτρομοκρατικής βγαίνοντας από την οικία είχαν στα χέρια τους και φακέλους με στοιχεία που συνέλεξαν από το σπίτι.

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Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Ο ρόλος των 3 συλληφθέντων και το παρελθόν τους

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, δράστες στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας, ενώ ο τρίτος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Όλοι τους προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως φυσική αυτουργός, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι 26 ετών και εντοπίστηκε στα Χανιά. Η ίδια είναι από την Αθήνα, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη πήγε μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις για να κρυφτεί σε σπίτι φίλων της. Μάλιστα, η ίδια το 2022 είχε μπει στη φυλακή ως μέλος της οργάνωσης με αναρχική δράση.

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Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη και έναν 29χρονο, που εκτιμάται ότι ήταν και αυτός φυσικός αυτουργός, με έντονη έντονη αντιεξουσιαστικη δράση. Ο ίδιος είχε προσαχθεί δύο φορές το 2015 και το 2026.

Ο τρίτος συλληφθείς είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν οι άλλο δύο μετά τις δολοφονικές εμπρηστικές ενέργειες.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χθεσινό δημοσίευμα το DEBATER έγραφε ότι οι συλλήψεις των δραστών είναι “θέμα ημερών” και ότι τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είχαν εστιάσει τις έρευνες του σε ένα “στενό πυρήνα” δέκα ατόμων, οι οποίοι εκτιμάται πως γνώριζαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν το μπαράζ των εμπρησμών, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας συνεχίζονται σε χώρους και σπίτια σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, καθώς αναζητούνται κι άλλα άτομα που μπορεί να συνεργάζονται με τους συλληφθέντες.