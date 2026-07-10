Καιρός: Εδραιώνεται το καλοκαίρι μετά την αστάθεια των τελευταίων ωρών – Άνοδος της θερμοκρασίας και ελάχιστες βροχές, η πρόβλεψη Κολυδά

Ο καιρός επανέρχεται στις καλοκαιρινές ρυθμίσεις μετά από ένα 24ωρο αστάθειας με την θερμοκρασία να παραμένει λίγο πάνω από τα κανονικά και τα μπουρίνια να υποχωρούν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το κλίμα καιρικής αστάθειας υποχωρεί με τις θερμοκρασίες διατηρούνται σε λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως, προς ώρας, να προκύπτει από το σύνολο των δεδομένων μια γενικευμένη και παρατεταμένη ακραία θερμή συνθήκη.

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Σε γενικές γραμμές στο διάστημα 10 με 20 Ιουλίου προβλέπεται ζέστη, αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένα επεισόδια αστάθειας και σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις από βορρά προς νότο και από τα ηπειρωτικά προς τα νησιωτικά τμήματα.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη νότιοανατολική Ευρώπη

Η Ελλάδα έχει αποφύγει τις μεγάλες θερμικές εισβολές που “έλιωσαν” την Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα όντας θερμοκρασιακά σε μία μεταβατική περίοδο. Προς το τέλος του μήνα, βέβαια, οι θερμοκρασίες στην νότια Ευρώπη και την Μεσόγειο θα ομογενοποιηθούν.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά για την περίοδο αυτή «περιμένουμε ζεστό καιρό στα ηπειρωτικά, υψηλές μέγιστες τιμές κυρίως στις πεδινές περιοχές, αλλά και κάποια περιθώρια πρόσκαιρης αστάθειας, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Οι πιθανότητες βροχής πάντως εμφανίζουν μεγάλη τοπικότητα και σημαντική αβεβαιότητα».

Η δεύτερη εβδομάδα του μεσοπρόθεσμου ορίζοντα μεταξύ 20 και 27 Ιουλίου παρουσιάζει περισσότερα χαρακτηριστικά σταθερού, θερμού καλοκαιρινού καιρού, χωρίς από τα διαθέσιμα στοιχεία να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ένταση και η διάρκεια μιας πιθανής θερμής έξαρσης.

Στην Αθήνα θα υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας από τις 10 προς τις 12 Ιουλίου και στη συνέχεια διατήρηση των μέγιστων θερμοκρασιών περίπου στην περιοχή των μέσων έως και άνω 30 βαθμών ενώ στη συνέχεια μπορεί να φτάνει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, με τα φαινόμενα να υποχωρούν γρήγορα.

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Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 32 με 34 βαθμούς στα νησιά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στη Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.