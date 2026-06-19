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O Bad Bunny “έσπασε” νέο ρεκόρ – Έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου από περιοδείες

Από την περιοδεία του ο τραγουδιστής είχε αφήσει εκτός τις ΗΠΑ

O Bad Bunny “έσπασε” νέο ρεκόρ – Έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου από περιοδείες
Πηγή: Instagram
DEBATER NEWSROOM

O Bad Bunny κατέρριψε άλλο ένα ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης, ο οποίος ξεπέρασε τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από τις περιοδείες.

Το 2025 ξεκίνησε η περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour» και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιου του 2026, και μετρά ήδη 360 εκατομμύρια δολάρια έσοδα και 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια από τις πρώτες 41 συναυλίες του.

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Εκτός οι ΗΠΑ από την περιοδεία

Σημειώνεται ότι η περιοδεία του Bad Bunny δεν περιλάμβανε καμία στάση στις ΗΠΑ, κάτι το οποίο αρχικά είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ωστόσο δεν εμπόδισε την εμπορική της επιτυχία. Πλέον πρόκειται για την πιο πετυχημένη περιοδεία στην ιστορία σε έσοδα και εισιτήρια χωρίς την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον καλλιτέχνη να μην τραγουδά κανένα τραγούδι του στα αγγλικά.

Η περιοδεία δεν περιλαμβάνει καμία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που ενώ αρχικά είχε προκαλέσει συζητήσεις, τελικά δεν εμπόδισε την εμπορική της επιτυχία και πλέον αποτελεί την πιο επιτυχημένη περιοδεία στην ιστορία σε έσοδα και εισιτήρια χωρίς παρουσία στις ΗΠΑ, με τον καλλιτέχνη να μην τραγουδά κανένα τραγούδι του στα αγγλικά.

Με τις 10 εμφανίσεις του στη Μαδρίτη, στο Riyadh Air Metropolitano, ο καλλιτέχνης πούλησε 623.000 εισιτήρια, εκτοξεύοντας τη συνολική προσέλευση στα 2,36 εκατομμύρια και ξεπερνώντας το ρεκόρ των Take That με το «Progress Live» το 2011. Παράλληλα, άφησε πίσω και περιοδείες όπως το «14 on Fire» των The Rolling Stones.

Το «Debí Tirar Más Fotos World Tour» αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του, ξεπερνώντας ακόμη και το «World’s Hottest Tour» του 2022, που είχε αποφέρει 314 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, οι περιοδείες του, από το «El Último Tour del Mundo» μέχρι το «Most Wanted Tour», έχουν συγκεντρώσει 1,08 δισεκατομμύρια δολάρια και 6,4 εκατομμύρια θεατές σε 260 συναυλίες.

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Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Πορτορικανός τραγουδιστής γράφει ιστορία. Το 2020, το άλμπουμ «El Último Tour del Mundo» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο που ανέβηκε στο Νο.1 του Billboard 200, ενώ το 2022 έγινε ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της ετήσιας κατάταξης Top Artists.

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