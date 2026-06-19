Βαρθολομαίος: «Κανένας άλλος θεσμός δεν έχει δώσει στο ελληνικό κράτος την περιουσία του»

Ο μητροπολίτης κ. Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/06) στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”, όπου είπε ότι η Εκκλησία έχει προσφέρει στο ελληνικό κράτος σημαντική περιουσία, τονίζοντας ότι κανένας άλλος θεσμός δεν κάνει το ίδιο.

Επίσης αναφέρθηκε στην πρόσφατη αύξηση της μισθοδοσίας των ιερέων, λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη στήριξη των κληρικών.

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Έπειτα, ο μητροπολίτης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την ιστορική σχέση μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ιερείς σήμερα. Στη συνέχεια επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών για την προώθηση του κοινού καλού.