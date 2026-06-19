Μάκης Δελαπόρτας: «Ήταν δύσκολη εμπειρία για την Αλίκη Βουγιουκλάκη το δικαστήριο για την επιμέλεια του Γιάννη»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Παρασκευής (19.06) ο Μάκης Δελαπόρτας και μεταξύ άλλων μοιράστηκε ιστορίες που έζησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Είαι κάτι μεταφυσικό . Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί 30 χρόνια μετά αφορά τόσο η ζωή της. Ήταν ένα φαινόμενο που έλαμψε 40 ολόκληρα χρόνια. Αυτοσαρκαζόταν και έλεγε ότι “είμαι ασχημόπαπο, που όταν πέσει το φως επάνω μου γίνομαι εκθαμβωτική”.

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Έλεγε ότι δεν έχει καταπληκτικό σώμα, ούτε το θεϊκό πρόσωπο αλλά μια λάμψη και ένα χαμόγελο. Η ίδια έχτισε το star system στην Ελλάδα μαζί με τον Κλεισθένη στις φωτογραφίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάκης Δελαπόρτας.

Παράλληά, μετά το τελευταίο ηχητικό ντοκουμέντο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που ήρθε στο φως 30 χρόνια μετά τον θανατό τηςκαι την κριτική που δέχθηκε σχετικά με τη «Μελωδία της ευτυχίας» ανέφερε: «Το γεγονός με το φεστιβάλ την είχε πειράξει.

Ήξερε ότι υπήρχαν κατακριτές της. «Έφυγε» με μια πίκρα ότι δεν τη δέχτηκαν ως μεγάλη σπουδαία ηθοποιό. Είχε μέσα της αυτό το αγκαθάκι. Όταν “φύγω”, είπε, ότι θα πούνε τα σημαντικότερα και θα γραφτούν αυτά που δεν γράφτηκαν. Ήξερε ότι θα πουλάει η εικόνα της 30 χρόνια μετά».

«Εκείνη η εποχή είναι η κακή της, που είχε χωρίσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και έτρεχε στα δικαστήρια για την επιμέλεια του Γιάννη. Ήταν μόνη και ήταν βαριά η εποχή εκείνη και που λέει όσα λέει. Σε προσωπικές κουβέντες έλεγε πόσο μάταια είναι… Ήταν μια δύσκολη εμπειρία με το δικαστήριο για την επιμέλεια του Γιάννη. Και για τον Γιάννη ήταν δύσκολα γιατί είχε εικόνες από κάποιους διαπληκτισμούς», αποκάλυψε για το δικαστήριο της μεγάλης star που είχε γίνει για την επιμέλεια του γιου της.