Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)

Ένα απίθανο βίντεο με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός παλαίμαχος σούπερ σταρ, πλέον σχολιάζει στο «FOX» σε πάνελ αθλητικής εκπομπής τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

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Zlatan Ibrahimovic and Thierry Henry listening to this 🇧🇦 banger by Lepa Brena. Alexi Lalas” Give me the name of the group, what is she saying?”😂😂😂 #FIFAWorldCup 🎥: https://t.co/nlKCqfWp6D pic.twitter.com/PakneqImFB— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 15, 2026

Ωστόσο, σε ένα από τα break της εκπομπής, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται να «μερακλώνει» ακούγοντας την διασκευή του πασίγνωστου τραγουδιού «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή από τη Βόσνια σταρ Lepa Brena, αρχίζοντας να χτυπάει παλαμάκια, τραγουδώντας τους στίχους του.

Ακούστε την εκτέλεση του τραγουδιού από τον Πασχάλη Τερζή αλλά και την διασκευή που ξεσήκωσε τον παλαίμαχο άσο του ποδοσφαίρου: