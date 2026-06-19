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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)

Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίθανο βίντεο με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός παλαίμαχος σούπερ σταρ, πλέον σχολιάζει στο «FOX» σε πάνελ αθλητικής εκπομπής τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

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Ωστόσο, σε ένα από τα break της εκπομπής, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται να «μερακλώνει» ακούγοντας την διασκευή του πασίγνωστου τραγουδιού «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή από τη Βόσνια σταρ Lepa Brena, αρχίζοντας να χτυπάει παλαμάκια, τραγουδώντας τους στίχους του.

Ακούστε την εκτέλεση του τραγουδιού από τον Πασχάλη Τερζή αλλά και την διασκευή που ξεσήκωσε τον παλαίμαχο άσο του ποδοσφαίρου:

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