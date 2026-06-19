Σαλβίνι για Τραμπ: «Όποιος προσβάλλει την Μελόνι, μας προσβάλλει όλους»

Ο Ιταλός υπουργός μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε, σε δήλωσή του, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

“Όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας”, είπε χαρακτηριστικά.

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“Με όλα τα μέτωπα πολέμου που είναι ανοικτά στον κόσμο, ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν λεκτικές συγκρούσεις με συμμάχους και φίλους οι οποίοι αποδείχθηκαν πάντα φερέγγυοι. Η Ιταλία και η κυβέρνησή της δεν παρακαλούν κανέναν”, υπογράμμισε σε επίσημο ανακοινωθέν της η Λέγκα.

Ο δε Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σχολίασε: “δεν μπορώ να φανταστώ την Τζόρτζια Μελόνι να εκλιπαρεί κάποιον για να βγάλει φωτογραφία, ούτε υπό απειλή. Μπορώ να φανταστώ, αντιθέτως, πόσο της κόστισε να βάλει στην άκρη τα όσα είχε πει ο Τραμπ πριν λίγες ημέρες, για να φροντίσει το συμφέρον της Ιταλίας, της Ευρώπης και της Δύσης.

Και φαντάζομαι πόσο θα της κοστίσει να μην σχολιάσει, όπως θα έπρεπε, το νέο αυτό ολίσθημα του Αμερικανού προέδρου . Ο όρος ολίσθημα, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μια έμμεση και χωρίς αντικείμενο αναγνώριση.

Αυτό που πληγώνει είναι ότι δηλώσεις αυτού του είδους δεν κάνουν καλό σε κανέναν: ούτε στην Ιταλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην συμμαχία”.

Τραμπ για Μελόνι: “Με ικέτευε για μία φωτογραφία, την λυπήθηκα”

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην εκπομπή Aria che Tira του ιταλικού τηλεοπτικού σταθμού La7 ότι η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτευε» να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) αυτή την εβδομάδα.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ έστρεψε αμέσως τη συζήτηση στην Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», πρόσθεσε. «Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα».

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Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.

Η πρωθυπουργός προκάλεσε επίσης την οργή του Τραμπ υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ αφού ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», μετά τις επικρίσεις του εναντίον του πολέμου.

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Μετά τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ δεν έχουν αλλάξει, ότι δεν υπήρξαν «αντεγκλήσεις» και ότι οι δύο ηγέτες κατανοούν τις απόψεις ο ένας του άλλου.

Στη διάρκεια της συνόδου της G7, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ότι «εγκαταλείφθηκε» από την Μελόνι. Όταν ο Κόστα ρώτησε αν η Μελόνι και ο Τραμπ τα ξαναβρήκαν, η ιταλίδα πρωθυπουργός είπε «ήμασταν πάντα φίλοι». Ο Τραμπ χαμογέλασε λέγοντας, «εγκαταλείφθηκα». «Όχι, δεν συνέβη», απάντησε αμέσως γελώντας η πρωθυπουργός.