Διακοπές τέλος: Δείτε πως θα επιστρέψετε στην καθημερινότητα

Οι διακοπές τελείωσαν και η επιστροφή στην καθημερινότητα φαντάζει βουνό για τους περισσότερους. Νοσταλγία, άγχος και μελαγχολία είναι τα συναισθήματα που βιώνουν εκείνοι που έφυγαν, χαλάρωσαν, διασκέδασαν και ξεκουράστηκαν. Το μεγάλο όμως στοίχημα είναι να διατηρήσετε την ανανεωμένη σας διάθεση και την αισιοδοξία που είχατε κατά το διάστημα των διακοπών για να αντιμετωπίσετε της δυσκολίες μιας ακόμη απαιτητικής χρονιάς. Η μετάβαση από τις διακοπές στην πραγματικότητα θέλει πρόγραμμα και όχι πίεση.

Σταδιακή προσαρμογή

-Λίγες μέρες πριν επιστρέψεις στη δουλειά φρόντισε να ξυπνάς νωρίτερα προκειμένου η προσαρμογή να είναι πιο εύκολη όταν θα χτυπήσει το ξυπνητήρι

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–Τακτοποίησε το σπίτι σου, πήγαινε σούπερ μάρκετ, οργανώσου και δες τι εκκρεμότητες έχεις προκειμένου να αποκτήσεις μια ξεκάθαρη εικόνα για τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις σου

-Βάλε στο μυαλό σου ρεαλιστικούς στόχους για την δουλειά και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής σου

Η επιστροφή στην δουλειά

-Την πρώτη μέρα στη δουλειά βάλτε προτεραιότητες. Ξεκινήστε από τα πιο σοβαρά αλλά μην προσπαθήσετε να διαχειριστείτε όλο τον όγκο δουλειά που θα βρείτε μέσα σε μια μέρα

-Μετά τη δουλειά βρεθείτε με φίλους ή συναδέλφους για να χαλαρώσετε, να ξεφύγετε και να μοιραστείτε εμπειρίες από τις διακοπές σας

– Αποκτήστε σταθερή ρουτίνα ύπνου, κοιμηθείτε καλά και ξυπνήστε περίπου την ίδια ώρα καθημερινά

-Επιστρέψτε στις δραστηριότητες που κάνατε πριν τις διακοπές, γυμναστική, περπάτημα ή ξεκινήστε ένα νέο χόμπι που πάντα θέλατε να κάνετε

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-Προσπαθήστε να επανέλθετε σε μια ισορροπημένη διατροφή για να έχετε περισσότερη ενέργεια και να νιώθετε καλύτερα

-Αν νιώθετε την ανάγκη για λίγες ακόμη διακοπές, προγραμμάτισε μικρές αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα για να έχετε κάτι να περιμένετε.