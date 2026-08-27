Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες με μπικίνι πάνω σε σκάφος – Φωτογραφίες

Η Κατερίνα Παπουτσάκη περνά ξέγνοιαστα τις τελευταίες ημέρες του Καλοκαιριού, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια ακόμη θαλασσινή εξόρμηση και αυτή τη φορά βρέθηκε πάνω σε σκάφος.

Μάλιστα, μέσα από το Instagram της η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες και ένα βίντεο από τη βόλτα της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με το μπικίνι της πάνω στο σκάφος, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο.

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Το φετινό καλοκαίρι περιλάμβανε αρκετά ταξίδια και μικρές αποδράσεις για την Κατερίνα Παπουτσάκη. Τον Ιούλιο επισκέφθηκε την Κύθνο, ενώ τον Αύγουστο ταξίδεψε στην Κρήτη, όπου πέρασε χρόνο με την οικογένειά της και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Η νέα της δημοσίευση συνεχίζει το καλοκαιρινό φωτογραφικό ημερολόγιο που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά μέσα από μια βόλτα με σκάφος.