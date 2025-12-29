Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα εμπνέομαι πάντα από εκείνη»

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Κλόντια Σίφερ θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στη εμβληματική Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια σειρά από φωτογραφίες που αναδεικνύουν την εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ των δύο γυναικών, σημειώνοντας παράλληλα πως η σύγκριση της με τη Γαλλίδα σταρ αποτελούσε πάντα για εκείνη μια από τις υψηλότερες τιμές της σταδιοδρομίας της.

Αναλυτικότερα, στο μήνυμά της, η Κλόντια Σίφερ δήλωσε συντετριμμένη από την απώλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Μπριζίτ Μπαρντό θα παραμείνει μια διαχρονική πηγή έμπνευσης, όχι μόνο για την κινηματογραφική της λάμψη και τη μουσική της, αλλά και για το σπουδαίο έργο της όσον αφορά την προστασία των ζώων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μπριζίτ Μπαρντό: «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» – Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο της εμβληματικής μορφής του κινηματογράφου

Τι έγραψε η Κλόντια Σίφερ στο Instagram

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφίσεις της. Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε το μοντέλο.

Η ανάρτηση της Κλόντια Σίφερ στο Instagram: